¿Pueden las elecciones presidenciales aumentar los ataques cardíacos?

¿Pueden las elecciones ser una posible causa de infarto? De acuerdo con un estudio publicado el 12 de octubre en el journal Proceedings of the National Academy of Sciences, la tasa de hospitalización por eventos de enfermedad cardiovascular aguda (ECV) en un sistema de salud de California fue casi dos veces mayor en los dos días que siguieron a las elecciones presidenciales de hace cuatro años, a comparación de los días anteriores a dichas elecciones.

¿A qué se debió esto?

Elecciones como posible causa de infarto: lo que descubrió el estudio

En el estudio se puede leer que la investigación es limitada para examinar las enfermedades cardiovasculares agudas (ECV) que rodean los eventos sociopolíticos, por lo que se compararon las tasas de hospitalización por este padecimiento del corazón antes e inmediatamente después de las elecciones presidenciales del 2016 en un sistema integrado de atención médica.

"La tasa de hospitalizaciones por ECV en los 2 días posteriores a las elecciones presidenciales de 2016 fue 1,62 veces mayor en comparación con la tasa en los mismos 2 días de la semana anterior. El riesgo cardiovascular aumentado transitoriamente alrededor de las elecciones de 2016 puede atribuirse al estrés sociopolítico", mencionaron los autores sobre las elecciones como posible causa de infarto.

¿Puede el estrés afectar nuestro corazón? Sí.

El estrés como posible causa de infarto:

La Universidad de Rochester detalla que la hormona llamada cortisol se libera como respuesta al estrés y que los estudios sugieren que los altos niveles de cortisol a largo plazo pueden aumentar el colesterol en la sangre, los triglicéridos, el azúcar en la sangre y la presión arterial.

"Estos son factores de riesgo comunes para la enfermedad cardíaca. Este estrés también puede causar cambios que promueven la acumulación de depósitos de placa en las arterias", apunta dicha institución educativa

Los investigadores del estudio publicado en el journal Proceedings of the National Academy of Sciences descubrieron que la tasa de hospitalizaciones por las ECV en los 2 días posteriores a las elecciones presidenciales de 2016 fue 1,62 veces mayor a comparación con dicha tasa en los mismos 2 días de la semana anterior.

"Esta es una llamada de atención para todos los profesionales de la salud de que debemos prestar más atención a las formas en que el estrés relacionado con las campañas políticas , la retórica y los resultados electorales pueden dañar directamente la salud", concluyó el profesor de salud pública en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y autor principal del estudio, David Williams, sobre las elecciones presidenciales como posible causa de infarto.

