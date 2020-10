¿Puede usarse el método in silico vs el coronavirus?

El nombre "in silico" es un término moderno que se utiliza generalmente para referirse a la experimentación realizada por computadora

¿Qué es el método in silico y cómo se relaciona con la medicina? Hace unos días salió a la luz la noticia de una joven llamada Anika Chebrolu, quien ganó un concurso nacional de ciencia por identificar una molécula que puede unirse a la proteína principal del SARS-CoV-2 y potencialmente desactivarla.

Chebrolu utilizó el método in silico para buscar dicha molécula, pero... ¿Qué es?

Método in silico en la medicina:

El British Journal of Pharmacology (BJP) señala que el método in silico se utiliza principalmente junto a la generación de datos in vitro para crear modelos y probarlos.

"Incluyen bases de datos, farmacóforos, relaciones cuantitativas estructura-actividad, minería de datos, modelos de homología, aprendizaje automático, enfoques de modelado molecular, herramientas de análisis de redes y herramientas de análisis de datos que utilizan una computadora", explica este journal.

El nombre "in silico", detalla esta revista científica, es un término moderno que se utiliza generalmente para referirse a la experimentación realizada por computadora.

"La farmacología in silico (también conocida como terapéutica computacional, farmacología computacional) es un área de rápido crecimiento que cubre globalmente el desarrollo de técnicas para usar software para capturar, analizar e integrar datos biológicos y médicos de muchas fuentes diversas", se puede leer en el BJP.

"El método in silico define el uso de información en la generación de simulaciones o modelos computacionales que pueden usarse para sugerir hipótesis, hacer predicciones y, en última instancia, proporcionar avances en medicina y terapéutica o descubrimientos": BJP

Por su parte, el journal BMC menciona que el método in silico se ha vuelto cada vez más preciso con el continuo avance de la tecnología informática, pues usa una plataforma para calcular las combinaciones de compuestos y objetivos simulados.

Método in silico vs covid-19:

CNN explica que el enfoque inicial de Chebrolu era utilizar el método in silico para identificar un compuesto que pudiera adherirse a una proteína de la influenza, pero que con la ayuda de su mentor, Anika cambió de dirección y se enfocó en atacar el SARS-CoV-2.

La proteína "S" del coronavirus, la cual es responsable de que la covid-19 pueda engancharse con facilidad a las células que infecta, tiene mucho que ver con el descubrimiento de Chebrolu.

"Descubrí una molécula que puede unirse a la proteína S en el virus y potencialmente cambiar su forma y función", dijo Anika a la BBC

Dicho medio británico apunta que la joven examinó millones de moléculas pequeñas utilizando el método in silico para encontrar propiedades como las de un fármaco de distribución, absorción, metabolismo y excreción hasta que seleccionó la molécula que tenía la mejor actividad farmacológica y biológica hacia la proteína "S".

"Puede transformarse en un potencial fármaco para el tratamiento eficaz de la enfermedad", se puede leer en este portal

