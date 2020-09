¿Puede la vitamina C ayudar contra el covid-19?

La vitamina c es una vitamina soluble en agua que se encuentra presente de forma natural en algunos alimentos

17/09/2020

17/09/2020 12:03 hrs.

¿Cómo protegerse del coronavirus? Existe información en internet que dice que la vitamina c, también conocida como ácido ascórbico, puede ayudar a las personas que padecen la covid-19. Pero... ¿Qué tan cierto es esto?

Los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos definen la vitamina c como una vitamina soluble en agua que se encuentra presente de forma natural en algunos alimentos y participa en el metabolismo de las proteínas, es un antioxidante fisiológico y juega un papel muy importante en la función inmunológica.

Recordemos que el sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como los virus y las bacterias.

Esto es lo que dicen los especialistas sobre la relación entre vitamina c y covid.

¿Cómo protegerse del coronavirus?: lo que dicen los especialistas sobre vitamina c y covid

Es importante que sepas que ya se han realizado estudios sobre la utilidad de la vitamina c contra otras enfermedades respiratorias.

Un estudio publicado en 2013 que tuvo como objetivo averiguar si la vitamina c reducía la incidencia, la gravedad o la duración del resfriado común al ser usada como suplemento regular continuo todos los días o como terapia al inicio de los síntomas de la gripe, llegó a la conclusión de que la vitamina c reduce la duración de los resfriados, pero no disminuye la incidencia de resfriados en la población general.

Sin embargo, todavía no existen ensayos controlados que prueben si la vitamina c puede ser efectiva en pacientes con la covid-19.

Los NIH mencionan en su sitio web que las personas que tienen coronavirus leve no crítico tienen menos posibilidades de presentar estrés oxidativo o una inflamación severa por la infección, por lo que no existe una razón "de peso" para que se tome vitamina c en este contexto.

"No hay datos suficientes para que el Panel recomiende a favor o en contra del uso de vitamina c para el tratamiento de covid-19 en pacientes críticamente enfermos", explican los NIH, que añaden que si bien se encuentran en curso varios ensayos de suplementos de vitamina c para personas con covid-19, no hay suficiente evidencia que diga que la vitamina c es efectiva contra el coronavirus.

"No hay ensayos controlados completos de vitamina c en pacientes con covid-19, y los datos de observación disponibles son escasos y no concluyentes", apuntan los NIH.

¿Cómo protegerse del coronavirus?: ¿Y la vitamina c intravenosa?

La Universidad de Oregon State menciona que el uso de vitamina c intravenosa no es nada nuevo, pero que, al igual que con la vitamina c no intravenosa, no existe suficiente evidencia científica que determine si funciona contra el coronavirus.

"Para ser claros: la vitamina c intravenosa no es una cura para la covid-19. Hasta ahora, los médicos y los investigadores no pueden decir qué tan efectiva es la vitamina C intravenosa o cómo podría funcionar", concluye esta institución educativa.

Recuerda que nunca es bueno automedicarse y que si presentas cualquier malestar, deberás consultar con tu médico de confianza.