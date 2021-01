¿Puede la meditación ayudar a prevenir los infartos?

La Escuela de Medicina de Harvard apunta que cada vez hay más evidencia de que la meditación puede mejorar la salud cardíaca.

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, el 80% del riesgo de infarto se puede eliminar solo con hacer ejercicio físico regular, llevando una dieta rica en frutas y verduras y dejando de fumar, pero recientemente se habría encontrado otro método para la prevención de infartos: la meditación.

¿Por qué un estilo de vida saludable sirve como método de prevención de infartos? el doctor y secretario general de la Sociedad Española de Cardiología, Alfonso Varela Román, detalla que esto se da porque dichas acciones repercuten directamente en otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares: previenen la diabetes o mejoran el control que se tiene de dicho padecimiento, reducen los lípidos y la hipertensión

La Escuela de Medicina de Harvard apunta que cada vez hay más evidencia de que la meditación puede mejorar los factores relacionados con la salud cardíaca y que las personas no necesariamente tienen que ir a un centro de yoga para realizar esta práctica, ya que pueden acceder a técnicas de meditación a través de sus smartphones.

¿Puede la meditación servir para la prevención de infartos?

Un estudio publicado el 15 de septiembre de 2020 en The American Journal of Cardiology indica que la meditación potencialmente incrementa la relajación física y mental, lo que llevaría a mejores resultados tras un evento cardiovascular importante.

Recordemos que hace unos años, se encontró que los estresores emocionales pueden conducir a enfermedades cardiovasculares. En dicha investigación publicada en The Lancet se menciona que la actividad metabólica en reposo dentro de la amígdala, que es un elemento clave de la red del cerebro involucrada con el estrés, puede predecir de manera significativa el desarrollo de padecimientos del corazón independientemente de los factores de riesgo.

Cuidar la salud mental es tan importante como tener una buena salud física y el hecho de relajar la mente podría cuidar la salud de las personas y ayudar a la prevención de infartos, pues influiría en los factores de riesgo cardiovascular.

Los autores de la publicación más reciente en The American Journal of Cardiology sobre la meditación como una opción para la prevención de infartos apuntan que después de que ajustaron por índice de masa corporal, niveles de depresión, raza, edad, estado civil, sexo, tabaquismo y duración del sueño, encontraron que la meditación estaba asociada de manera independiente con una menor prevalencia de hipercolesterolemia (definida por la Sociedad Española de Medicina Interna como cifras de colesterol demasiado altas para los pacientes) en comparación con los que no meditaron.

"Descubrimos que la meditación se encuentra asociada con una menor prevalencia de enfermedades del corazón y factores de riesgo cardiovascular", explicaron los especialistas.