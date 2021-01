¿Puede el SARS-CoV-2 afectar el corazón de los menores?

Cuando llegó a urgencias, el bebé presentaba pulso pero mostraba poco esfuerzo para respirar

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 02/01/2021

02/01/2021 12:42 hrs.

Un artículo publicado el pasado 2 de diciembre en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) menciona que los problemas cardíacos por covid no se darían solo en los adultos ya que encontraron el caso de un lactante infectado con el virus causante de la covid-19, el SARS-CoV-2, que tuvo lesión miocárdica reversible e insuficiencia cardíaca.

Dicho artículo precisa que el infante de dos meses no tenía antecedentes de tos, síntomas de infección del tracto respiratorio superior, fiebre, diarrea, vómitos o disminución de la ingesta oral antes de la presentación inicial.

Puedes leer: Vida sedentaria duplica riesgo de enfermedades del corazón

Problemas cardíacos por covid en menores: un evento poco frecuente

La American Heart Association (AHA) informa que casi una cuarta parte de los pacientes hospitalizados por coronavirus ha sido diagnosticada con complicaciones cardiovasculares, las cuales contribuyen a un 40% aproximado de los fallecimientos relacionados con este padecimiento.

En el caso del infante que presentó lesión miocárdica reversible e insuficiencia cardíaca, el JACC explica que cuando llegó a urgencias, el bebé presentaba pulso pero poco esfuerzo para respirar, por lo que fue tratado con ventilación con bolsa y oxígeno.

"Al momento de llegar a la unidad de cuidados intensivos (UCI) pediátricos, el primer examen mostró una frecuencia respiratoria de 70 respiraciones/minuto, una frecuencia cardíaca de 170 latidos/minuto, una presión arterial de 66/36 mm Hg y una saturación de oxígeno del 98%", menciona el artículo original.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos indica que en los bebés de 1 a 11 meses, una frecuencia cardiaca en reposo normal es de 80 a 160 latidos por minuto.

También te puede interesar: 5 cosas que debes saber sobre el covid y tu corazón

Problemas cardíacos por covid en menores: ¿Cómo se trató al menor?

Primero se le hizo una prueba de covid-19, pero resultó negativo, por lo que los especialistas decidieron repetir el ensayo de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y fue entonces cuando se confirmó la infección por SARS-CoV-2.

El reporte del caso apunta que la mayoría de los menores con infección por SARS-CoV-2 presentan síntomas leves o se encuentran asintomáticos (no muestran síntomas), por lo que se trata de una posibilidad no tan frecuente pero que se puede llegar a dar.

"Si bien la lesión miocárdica aguda como presentación atípica de la infección por SARS-CoV-2 se reconoce actualmente en la población adulta, nuestro caso revela el potencial de afectación del miocardio en bebés con infección por SARS-CoV-2", concluyeron los especialistas, quienes indicaron que al momento de su publicación el bebé de dos meses ya se había recuperado y sido dado de alta sin tratamiento oral para la insuficiencia cardíaca.