18/06/2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diabetes como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Ahora bien, no existen suficientes datos para mostrar si la gente con diabetes tiene más probabilidades de contraer covid-19, pero el problema de las personas con dicho padecimiento estaría en que presentarían una mayor posibilidad de tener peores desenlaces a causa de la infección que los individuos sanos.

Prueba de esto es que la American Diabetes Association señala que las personas con diabetes tuvieron tasas mucho más altas de complicaciones graves y muerte que las personas sin diabetes.

En palabras de esta asociación, los pacientes con diabetes se enfrentan a una mayor probabilidad de experimentar complicaciones graves por covid-19 y en general, las personas con esta enfermedad tienen más probabilidades de experimentar síntomas y complicaciones graves cuando se infectan con un virus.

Pero... ¿Puede el covid-19 desencadenar la diabetes?

Covid-19 y diabetes: ¿puede el virus desencadenar esta enfermedad del páncreas?

El covid-19 no es principalmente una enfermedad metabólica, pero el control de la glucosa, los niveles de lípidos y la presión arterial son clave en pacientes con diabetes.

La International Diabetes Federation (IDF) informa que cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral como el Covid-19, esta puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones que presentan en los niveles de glucosa en sangre y, posiblemente, a la presencia de complicaciones de la diabetes.

Una carta realizada por elementos del King's College London y otras universidades que fue publicada por The New England Journal of Medicine menciona que:

"Existe una relación bidireccional entre covid-19 y la diabetes. Por un lado, la diabetes se asocia con un mayor riesgo de Covid-19 grave. Por otro lado, la diabetes de nueva aparición y las complicaciones metabólicas graves de la diabetes preexistente, incluida la cetoacidosis diabética y la hiperosmolaridad para las que se justifican dosis excepcionalmente altas de insulina, se han observado en pacientes con covid-19".

Antecedentes en torno a la relación de ambas enfermedades, hay. Un estudio publicado en el Journal of Diabetes indica que las tasas de mortalidad entre las personas con diabetes en Hong Kong de 75 años o más por neumonía (el covid-19 puede llegar a dar síntomas parecidos a los de la neumonía) superaron a las tasas de mortalidad en este grupo de edad por enfermedad cardiovascular y cáncer.

Por otra parte, la British Diabetic Association apunta que todas las personas con diabetes, incluidas aquellas con tipo 1, tipo 2 y gestacional, corren el riesgo de desarrollar una enfermedad grave si contraen coronavirus, pero que la forma en la que los afecta puede variar de persona a persona.

"Estar enfermo puede hacer que su nivel de azúcar en la sangre se desplace por todos lados. Su cuerpo trata de combatir la enfermedad liberando glucosa (azúcar) almacenada en su torrente sanguíneo para darle energía. Pero su cuerpo no puede producir suficiente insulina o ninguna para hacer frente a esto, por lo que el azúcar en la sangre aumenta", indica esta institución.

Los especialistas señalan en la carta publicada en The New England Journal of Medicine que es justificable que el virus causante de covid-19, SARS-CoV-2, pueda ocasionar alteraciones del metabolismo de la glucosa que podrían dificultar la diabetes preexistente o derivar/conducir a nuevos mecanismos de la diabetes.