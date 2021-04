Pruebas de antígenos arrojan hasta 30% de falsos negativos

Si buscas conocer si te has contagiado del SARS-CoV-2, mejor conocido como covid-19, no bastará con hacerte solo una prueba de antígeno, ya que ésta no es 100 por ciento segura, pues podrían reportar hasta 30 por ciento de falsos negativos.

A partir de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) se detectó que las muestras rápidas de covid que trabajan sobre la base de antígenos, como máximo alcanzan un 70 por ciento de sensibilidad, lo que significa que el 30 por ciento de las pruebas reportan falsos negativos, por lo que si no se realizan varias pruebas de este tipo de manera seriada, el resultado no puede ser considerado confiable.

El doctor Luis Herrera, titular del INMEGEN, informó a SuMédico que ese porcentaje de resultados negativos, que en realidad eran positivos, se incrementa cuando la prueba se aplicó a las personas después de 7 días del inicio de los síntomas. En ese caso, 6 de cada 10 casos fueron falsos negativos.

El doctor Herrera explicó que el Instituto decidió analizar la efectividad de las pruebas de antígeno, conocidas como pruebas rápidas, que actualmente se usan en todo el mundo, para lo cual se utilizó un universo de 1,700 personas a las que se les aplicaron tanto la prueba PCR (prueba de reacción en cadena de la polimerasa) que es la prueba más segura, como la prueba de antígeno. En ambos casos se tomaron muestras de hisopado nasofaríngeo.

Al analizar los resultados de ambas pruebas fue que detectaron que en el mejor de los casos, las pruebas de antígenos tenían 70 por ciento de sensibilidad. Las pruebas se aplicaron a individuos no hospitalizados, que no habían acudido a un centro de salud para aplicarse la prueba, sino que eran trabajadores del gobierno y del sector público asintomáticos.

"La sensibilidad de las pruebas de antígeno depende del día en que se tome la muestra. Debe ser en los primeros 7 días del inicio de los síntomas. Si no es así, 6 de cada 10 son falsos negativos", subrayó

Es por ello que el doctor Herrera sugiere que en el caso de las pruebas rápidas, la estrategia no sea sólo realizar una, sino pruebas seriadas en los primeros 6 a 7 días para estar seguros de que son negativos.

Reconoce que en este sentido los costos aumentan y se equiparan con la realización de una muestra PCR. "Hay que determinar cual es la estrategia más conveniente. Lo que es claro es que todavía es necesario que se sigan utilizando las pruebas PCR y no únicamente las rápidas".

Para mayor explicación, el doctor Herrera señaló que cuando una prueba tiene 90 por ciento de sensibilidad, "yo voy a estar seguro que el 10 de los negativos no son portadores del virus, lo cual no es el caso con las de antígenos actualmente".

"Si existen individuos que son portadores del virus que no son detectados con antígeno y que potencialmente pueden contagiar a otras personas, esto pone en entredicho la utilidad del uso del antígeno como una estrategia para el muestreo masivo de SARS-CoV-2", dijo el director del INMEGEN.

El doctor Herrera había participado por la mañana en una videoconferencia de prensa organizada por la Embajada del Reino Unido en México, en la que el doctor Herrera reveló que desde hace un año han realizado cerca de 350 mil pruebas de reacción en cadena de la polimerasa o PCR a personas asintomáticas en la Ciudad de México para detectar el virus de manera preventiva, de las cuales 2 mil fueron mediante una técnica de recolección de muestras de saliva, que es una técnica innovadora que han desarrollado diversos científicos mexicanos, encabezados por el INMEGEN.

Actualmente en México prevalece la cepa que circula también en Estados Unidos

Gracias a la aplicación de las pruebas PCR, lo cual el INMEGEN ha venido haciendo para el gobierno de la Ciudad de México y otras entidades incluso privadas, se ha tenido la oportunidad de secuenciar el genoma del virus y detectar las variantes que están circulando en la Ciudad de México.

De 1,077 muestras secuenciadas se encontró que la variante que está circulando en CDMX con mayor prevalencia es la B.1.1.519, la cual solamente se ha reportado en México y Estados Unidos. Y prácticamente el 80 por ciento de las muestras del 2021 corresponden a esta variante. También se han encontrado cepas de Reino Unido, Brasil y California pero la prevaleciente es la B.1.1.519.

Esta cepa empezó a circular en la Ciudad de México en noviembre y ahora es la prevaleciente. Precisó que todavía no es posible conocer si se le confiere mayor transmisibilidad o si está asociada con mayores complicaciones ni su respuesta a las vacunas.

"En los próximos meses se sabrá. No solo circula en CDMX sino en todo el país. Sería interesante sabe por qué se incrementó su prevalencia. Es muy interesante el hecho de que esta esté circulando más en México que en otros países. No es la que llegó originalmente; antes la mayor prevalencia era la B.1.1.222".

