Prueba hecha en México permite detectar covid en 15 minutos

INGRID SILVA

INGRID SILVA 18/05/2020

18/05/2020 14:08 hrs.

Científicos mexicanos han desarrollado una técnica para la detección del virus SARS-CoV2 que otorga resultados en 15 minutos y que se enfoca en personas asintomáticas o personas que presentan síntomas leves de la enfermedad pero que no han perdido la capacidad de contagiar a otras.

Se ha dicho que muchas personas desarrollarán la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus de manera leve por lo cual podrán recuperarse en casa sin necesidad de recibir atención médica e incluso, en otros casos no será necesario realizarse la prueba, conforme información de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado como método diagnóstico principal de la infección por el SARS-CoV2, la prueba molecular que se conoce como transcriptasa inversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), la cual permite identificar la presencia de material genético del virus, sin embargo, su aplicación está limitada por dos factores principales:

- Necesidad de instalaciones especializadas

- Costo.

Científicos del Cinvestav crean prueba para detectar covid en 15 minutos

En el desarrollo de la prueba RT-LAMP para la detección del virus SARS-CoV-2, proceso que inició en enero de este año, participan┬áRoberto Ruiz Medrano, Beatriz Xoconostle Cázares y Brenda Vargas Hernández, del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, y Luis Brieba Castro, de la Unidad de Genómica Avanzada-Langebio del Cinvestav.

La nueva técnica fue creada por científicos mexicanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y ha sido nombrada transcripción reversa acoplada a la amplificación isotérmica mediada por bucle.

El equipo multidisciplinario de científicos desarrolló el dispositivo portátil que permite detectar el virus causante de la covid-19 en tan solo 15 minutos:

"Si una persona tiene una infección activa con el nuevo coronavirus, la detección por RT-LAMP genera un resultado en aproximadamente 15 minutos, ya que amplifica exponencialmente (genera múltiples copias) un gen viral de manera específica".

Objetivo. El objetivo de la prueba es amplificar un gen viral de forma específica, lo que funciona al generar múltiples copias del mismo de tal forma que puede ser identificado con mayor rapidez.

Explicado por el líder del proyecto, Roberto Ruiz Medrano, investigador del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, el dispositivo se diferencia de las técnica convencional en la que la muestra se somete a distintos ciclos de temperatura y permite incubar la mezcla de detección del virus a 65 grados centígrados.

Entre las ventajas del nuevo equipo está que no se trata de una sofisticada alternativa, puede realizarse en el sitio donde se encuentran los pacientes que requieren del diagnóstico.

La técnica además ya ha sido empleada a nivel internacional para la detección de diversos patógenos, tanto de animales, plantas y humanos. Las siguientes son las características principales de la prueba:

- Es portátil

- Contiene una resistencia similar a la de una plancha, encargada de mantener una temperatura constante de 65 grados centígrados.

- Está conectado a través del sistema Android a un celular, que cuenta con un programa especial que indica el avance del proceso de detección en tiempo real

- Al finalizar es posible enviar el resultado vía correo electrónico al médico tratante.

¿Para quién es esta prueba?

La investigadora Beatriz Xoconostle Cázares, integrante del equipo que participó en el diseño, explica que la implementación de este tipo de pruebas rápidas sería ideal para los pacientes asintomáticos o con síntomas leves:

"Adicionalmente, al limitar los contagios se podrían evitar las mutaciones en el material genético del virus, ya que estos cambios pueden diversificar a variantes de este patógeno (más agresivas o menos) y hacer más complejo su control".

A tener esta opción para el diagnóstico, los pacientes no necesitarían acercarse a los hospitales con enfermos de covid-19 en estado grave y también permitiría la recuperación y aislamiento en casa con la finalidad de limitar la propagación del nuevo coronavirus.

La prueba rápida desarrollada por investigadores del Cinvestav se encuentra lista y el siguiente paso es solicitar su validación ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), una vez que esto suceda los hospitales y laboratorios autorizados podrán aplicarla.

Xoconoztle Cázares también agregó:

"Lo cual, sin duda, le permitirá a los encargados de la toma de decisiones establecer los tiempos y lugares de cuarentena, en especial porque hasta el momento no existe un medicamento eficaz, ni una vacuna".

Finalmente, pese a que hay guías internacionales respecto a las pruebas de detección, las decisiones acerca de su realización deben tomarse por los departamentos y sistemas de salud locales o los proveedores de atención médica.