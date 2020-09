Prueba de saliva covid sería tan buena como hisopo nasal

"La recolección de muestras de saliva también alivia la demanda de suministros de hisopos", mencionaron los expertos de la Universidad de Yale

05/09/2020 11:00 hrs.

De acuerdo con una carta publicada el pasado 28 de agosto en The New England Journal of Medicine, el protocolo de una prueba de saliva desarrollada por científicos de la Universidad de Yale pareció funcionar tan efectivamente como los hisopos nasales y podría ser una forma de diagnóstico alternativa para covid-19.

Los autores explican que las pruebas de diagnóstico rápidas y precisas son muy importantes para controlar la pandemia del nuevo coronavirus covid-19 y que si bien se necesitan más estudios, pueden haber encontrado otra opción para diagnosticar el covid.

Pruebas de saliva, otra posibilidad para detectar covid-19

Se sabe que las gotitas que emitimos al hablar, estornudar, toser o exhalar pueden contener "viriones", que son unidades del virus que pueden causar infecciones en las personas, por lo que una prueba de saliva no sonaría tan descabellada para detectar si tenemos covid-19.

Los investigadores de la Universidad de Yale mencionan que, para su estudio, 70 personas dieron su consentimiento informado por escrito y que después de que se confirmó el nuevo coronavirus covid-19 con una muestra de hisopo nasal positiva, se obtuvieron muestras adicionales de los voluntarios durante su hospitalización.

"Probamos muestras de saliva recolectadas por los propios pacientes y frotis nasofaríngeos recolectadas de estas personas en el mismo momento por los trabajadores de la salud y al utilizar secuencias, detectamos copias del ARN del virus causante del covid-19, el SARS-CoV-2, en las muestras de saliva", explicaron los investigadores en el artículo original.

La U.S Food & Drug Administration (FDA) explica que en las pruebas moleculares, también conocidas como "pruebas de diagnóstico", "pruebas virales", "pruebas de amplificación del ácido nucleico (NAAT)" o "pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR)" la muestra se toma con muestras nasales o de la garganta y este tipo de prueba sirve para diagnosticar una infección activa de coronavirus.

"Esta prueba generalmente es muy precisa y a menudo no necesita repetirse", apunta la FDA

"Dada la creciente necesidad de realizar pruebas, nuestros hallazgos respaldan el potencial de las muestras de saliva en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. La recolección de muestras de saliva por parte de los propios pacientes también alivia la demanda de suministros de hisopos y equipo de protección personal", concluyeron diciendo los especialistas de la Universidad de Yale en la carta publicada por The New England Journal of Medicine.