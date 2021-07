"Pronto veremos un aumento sorprendente en las muertes por covid"

La aparición de la variante delta de covid, que se caracteriza por ser transmitida con más facilidad que las cepas "normales" del virus, será la causa principal... bueno, eso y que todavía falta por vacunar a muchas personas que están influyendo en la propagación activa del virus entre los faltantes de inyección.

El número de muertes por coronavirus subirá próximamente

De acuerdo con el doctor y epidemiólogo de Yale Medicine, Perry Wilson, la aparición de la variante delta del covid "ciertamente va a acelerar la pandemia".

"En realidad, es bastante dramático cómo cambiará la tasa de crecimiento. En un entorno completamente no mitigado, donde ninguna persona está vacunada ni usa cubrebocas, se estima que la persona promedio infectada con la cepa original de la covid-19 va a infectar a otras 2.5 personas. En el mismo entorno, la variante Delta se propagaría de una persona a tal vez 3.5 o 4 personas más", advirtió Wilson para la página de Yale Medicine.

Dicha transmisibilidad es precisamente lo que va a causar el aumento de muertes por coronavirus que menciona Reiner, pues en los llamados "puntos rojos" de coronavirus en Estados Unidos se ha visto un aumento de casi 48% en los casos y muchas personas se encuentran hospitalizadas.

CNN indica que en los últimos siete días, Estados Unidos tiene un promedio de 19.455 casos nuevos, lo que equivale a un incremento del 47% con respecto a la semana anterior y cuando esto pasa, generalmente hay muertes por coronavirus.

"Generalmente, los picos en los casos de coronavirus llevan a un incremento en las tasas de defunciones tres o cuatro semanas después, debido a que un pequeño porcentaje de los infectados se encuentran en el hospital y su salud se deteriora. Por todo esto, empezaremos a ver un aumento en la mortalidad en la nación", mencionó Reiner.

Lo peor de todo, en palabras del experto, es que estas muertes por coronavirus pueden ser prevenibles mediante la vacunación, pero hay gente que decide no ponérsela y no se les puede obligar o todavía no llega el momento de vacunar a su sector debido a que no hay pruebas de seguridad y eficacia en su grupo.

"Las vacunas que tenemos sirven muy bien contra la variante delta de covid-19. No tiene por qué ser así,no tienen por qué darse estas muertes por coronavirus. Es frustrante", lamentó Reiner.

(Con información de CNN)