Problemas renales persistentes, ¿complicación oculta de covid-19?

Sus resultados fueron publicados en The Journal of the American Society of Nephrology y esto fue lo que descubrieron los investigadores.

Daño renal... ¿Otra de las complicaciones por covid?

Según los datos recopilados por expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, las personas infectadas por coronavirus tienen una mayor posibilidad de desarrollar daños en los riñones, padecimientos renales en etapa terminal y enfermedades crónicas.

El objetivo de la investigación fue evaluar detalladamente los resultados renales en el covid largo, por lo que los autores hicieron una cohorte de 1 millón 726 mil 683 veteranos estadounidenses que fueron identificados desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 15 de marzo de 2021, incluyendo 89 mil 216 sobrevivientes de la infección de 30 días y 1 millón 637 mil 467 personas de grupo de control que no se habían infectado.

"Más allá del padecimiento agudo, los sobrevivientes de 30 días de coronavirus presentaron un mayor riesgo de lesión renal aguda (Acute Kidney Injury)", explicaron los especialistas sobre otra de las posibles complicaciones por covid.

¿Qué es la lesión renal aguda?

El National Health Service de Reino Unido explica que la lesión renal aguda es cuando los riñones de repente dejan de funcionar correctamente. Generalmente ocurre como una complicación de otro padecimiento grave.

Los síntomas de la lesión renal aguda incluyen:

+ somnolencia

+ confusión

+ orinar con menos frecuencia

+ diarrea

+ sentirse enfermo o estar enfermo

+ deshidratación

¿Quiénes corren más riesgo de padecer lesión renal aguda?

Algunas personas corren más riesgo de padecer lesión renal aguda, y según el NHS, son las siguientes:

+ Aquellos que toman ciertos medicamentos, incluidos los antiinflamatorios no esteroideos (como el ibuprofeno) o fármacos para la presión arterial, como diuréticos

+ Aquellos que padecen sepsis o una infección grave

+ Los que tienen bloqueo en el tracto urinario (o tienen riesgo de padecerlo)

+ Aquellos que no son capaces de mantener su ingesta de líquidos de forma independiente o se encuentran deshidratados

+ Tienen 65 años o más

+ Presenta enfermedades a largo plazo como insuficiencia cardiaca, diabetes o enfermedades hepáticas

Dentro de sus conclusiones, los autores de la publicación en The Journal of the American Society of Nephrology escriben que las personas que sobrevivieron al virus presentaron un mayor riesgo de complicaciones renales en la fase post aguda de la infección, por lo que esta podría ser otra de las complicaciones por covid.

"Si el cuidado renal no es una parte integral de la estrategia de atención post aguda del coronavirus, entonces vamos a perder oportunidades de ayudar potencialmente a cientos de miles de personas que no saben que la función de sus riñones ha disminuido debido a covid-19", concluyó el profesor asistente de medicina en la Universidad de Washington y autor principal, Ziyad Al-Aly.