Prevalece transmisión comunitaria de covid-19 en las Américas

Con 469, 407 casos confirmados de covid-19 en México, los expertos resaltaron que es fundamental tomar en cuenta el panorama mundial de la epidemia

07/08/2020 20:23 hrs.

En conferencia de prensa correspondiente al 7 de agosto, el Dr. José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, señaló que hay 469, 407 casos confirmados de covid-19 en México, así como 51,311 defunciones.

Sobre la ocupación de camas de hospitalización general, el experto indicó que de las 31,493 que hay, están ocupadas 13,239, que equivale a un 42%. En el caso de las camas con ventilador, se encuentran ocupadas 6,906 de los 10,770 totales, lo que es un 36% de ocupación.

De igual manera, señaló que se han identificado algunos estados que ya llegaron a un pico de la epidemia y que llevan al menos una semana con un descenso importante de la velocidad de la pandemia, como Chihuahua, con una reducción del 12% en los casos estimados; Jalisco, con una reducción del 18%; Puebla, con un 10% de disminución en los casos estimados y San Luis Potosí, con un 11% de reducción.

Contexto internacional de Covid-19

Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica señaló que es importante estar al tanto del escenario internacional de la pandemia de covid-19 y por ello, presentó una línea del tiempo en la que se destaca que, a partir del 31 de diciembre de 2019, se reconoció un brote de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, China y para el 9 de enero, se identificó la enfermedad como un nuevo coronavirus (covid-19). Para el 27 de febrero, se registró el primer caso de covid-19 en México.

Así mismo, subrayó que existen distintos tipos de transmisión de Covid-19: los casos esporádicos, de conglomerado de casos y la transmisión comunitaria. En el caso de las Américas, actualmente persiste una transmisión comunitaria, es decir, brotes más grandes de transmisión local definidos a través de una evaluación de diversos factores.

Por su parte, regiones como Asia y Europa, actualmente tienen un conglomerado de casos, es decir, presentan casos agrupados en tiempo, ubicación geográfica y/o exposición común.

También se indicó que, países como España y Japón, que en su momento pudieron controlar la epidemia, actualmente están teniendo un repunte en los casos de coronavirus, "por ello es sumamente importante continuar con las medidas establecidas, las medidas de sana distancia, que estemos todos alineados trabajando en equipo", advirtió la experta.

Sigamos preparados para una epidemia larga

Por su parte, el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que México recibió un donativo de 3 millones de dólares por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC) para fortalecer la capacidad del manejo de la epidemia de covid-19 en México, principalmente para incrementar los estudios, la fuerza de tarea operativa con el programa de acción comunitaria, la comunicación de riesgo a poblaciones específicas y el análisis de la movilidad en poblaciones migrantes.

"Es una buena noticia para la capacidad de México", destacó López-Gatell.

Así mismo, recordó que la epidemia en el país será larga y lenta, "y no es casualidad, es producto de la estrategia que se hizo desde enero, lo que ha permitido que no se saturen los hospitales". Además, indicó que probablemente veamos que el covid-19 prevalecerá hasta los meses de octubre o noviembre, pero no solo en México, sino en el mundo.

"Sigamos preparados para una epidemia larga, esto va a durar, va a haber subidas y bajadas en todo el mundo, incluyendo nuestro país", concluyó.