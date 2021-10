Presenta ONU plan para acabar con fase aguda de covid

Se tienen las vacunas y la producción también permite llevar a cabo el plan, pero todo depende de que las naciones con mayor poder adquisitivo pongan de su parte. ¿En qué consiste dicha medida? Aquí te lo contamos.

Terminar con la fase aguda de covid es posible, pero...

La ONU había lanzado una campaña para que todas las naciones pusieran de su parte y vacunaran al 10% de su población, dando tiempo límite hasta septiembre 2021, pero el mundo no cooperó y cada quién hizo lo que quiso, por lo que la organización volvió a dar oportunidad de que rectificaran su conducta y contribuyeran para terminar con la fase aguda de covid. Esta nueva oportunidad consiste, según la ONU, en alcanzar al 40% de las poblaciones nacionales para diciembre 2021 y ya tener vacunados al 70% de la gente por país para junio de 2022.

"Dicho plan de acción detallado fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se encuentra diseñado para que las vacunas lleguen a los brazos del 40% de las personas en todas las naciones para fines de este año y del 70% a mediados de 2022. Está basado en un análisis científico exhaustivo de la evolución de la emergencia sanitaria, la efectividad de las vacunas, el costo de adquirirlas y entregarlas, y la oferta y la demanda global", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.

De esta manera, se lograría poner fin a la fase aguda de covid. Sin embargo, los intereses personales siguen siendo mayores y las naciones con más vacunas todavía no las donan aunque les sobren, por lo que Guterres hace un llamado para que reflexionen y le "tiendan la mano" a los demás.

"La OMS y todo nuestro sistema en la ONU, ha mostrado liderazgo, pero no tenemos poder. No tenemos ese poder para obligar a las empresas a otorgar licencias o para hacer que los países quiten los derechos de propiedad intelectual. No podemos obligar a las naciones a organizar sus programas de vacunación teniendo en cuenta las necesidades de otras naciones. Es decir, el poder está en los países productores, o que podrían producirlas, y en las empresas. Contamos con una producción suficiente de vacunas, es cuestión de distribuirlas equitativamente. No hacerlo no sólo es inmoral, es estúpido", indicó el alto mando de la ONU.

El Secretario General de las Naciones Unidas explicó que la Estrategia supone un camino coordinado y creíble para acabar con la pandemia de #COVID-19 en todas partes y en beneficio de todos.https://t.co/XOTPzl5YGt — ONU Noticias México (@CINUmexico) October 8, 2021

Para poner fin a la fase aguda de covid se necesita de la participación de todos y que las naciones se apoyen unas con otras, pues no faltan vacunas, pero muchos, como si fueran menores con juguetes, no las prestan ni las comparten.

"Tenemos las herramientas para controlar la emergencia sanitaria si usamos las vacunas y estas son distribuidas de manera justa. (...) No se trata de un problema de suministros suficientes, sino de asignación equitativa", concluyó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.