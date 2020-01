Premian dispositivo para medir azúcar en sangre sin dolor

La principal ventaja de nuestro producto respecto a los medidores tradicionales es que no es invasivo, las personas no necesitan pincharse el dedo y extraer una gota de sangre para funcionar. El sensor, con solo apoyar el dedo, mide los cambios en las propiedades de la sangre originadas por las variaciones de la glucemia. Entonces no se necesitan insumos ni tiras reactivas para su funcionamiento. Además, se lo puede conectar con el teléfono móvil, permitiendo almacenar y consultar los datos registrados.