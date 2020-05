¿Por qué vuelven a dar positivo los pacientes recuperados de Covid-19?

Se ha visto que algunos pacientes recuperados de Covid-19 vuelven a dar positivo en las pruebas días o semanas después de haber dado negativo

05/05/2020

Saber que un paciente logró recuperase de coronavirus (Covid-19) es una de las mejores noticias que podemos escuchar en estos tiempos de pandemia, sin embargo, se han presentado casos en los que, a pesar de ya no estar enfermos, vuelven a dar positivo más de una vez en las pruebas, ¿por qué?, ¿significa que han recaído? Los expertos explican la razón por la que pacientes recuperados de Covid-19 vuelven a dar positivo.

Pacientes recuperados de Covid-19 vuelven a dar positivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha dado a la tarea de explicar por qué algunos pacientes recuperados de Covid-19 vuelven a dar positivo en pruebas posteriores, pues podría pensarse que la persona está sufriendo una reinfección o que se ha vuelto a contagiar de la enfermedad, cuando no es así.

Según la Dra. María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, se han visto varios casos en los que algunas personas que se han recuperado de coronavirus y ya habían dado negativo en las pruebas, vuelven a dar positivo pasadas una semana o dos o incluso más tiempo.

¿Significa esto que se han vuelto a contagia? En realidad, no y así lo explica la especialista:

"Lo que en realidad sucede es que mientras los pulmones se curan, algunas células muertas de estos se expulsan. Son esos fragmentos de los pulmones los que están dando positivo", señala.

Por lo tanto, cuando los pacientes recuperados de Covid-19 vuelven a dar positivo en segundas pruebas no significa una reinfección ni una reactivación del virus, en realidad es parte del proceso de curación del cuerpo y simplemente es captado por la prueba.



Entonces, ¿un paciente recuperado no se puede volver a contagiar? Según la epidemióloga, sobre esa cuestión aún no se tiene un panorama muy claro pero lo que se sabe hasta el momento es que cuando una persona se contagia de Covid-19 desarrolla anticuerpos y despliega parte de una respuesta inmune aproximadamente una o tres semanas después de haber enfermado.

Sin embargo, los especialistas no saben a ciencia cierta si esta respuesta del sistema inmune significa que el cuerpo ya está protegido contra una reinfección o no y si es así, no se sabe aún por cuánto tiempo se extiende esa inmunidad.

De cualquier forma, lo mejor que puedes hacer por ti y por tu familia es seguir todas las medidas de prevención, incluso si eres uno de los pacientes recuperados de Covid-19.

¿Cómo protegerse del coronavirus?

Recuerda que el Covid-19 se contagia de persona a persona y como es una enfermedad respiratoria la principal vía de transmisión son las llamadas gotículas, es decir, esas gotitas que expulsamos al respirar, al hablar, reír, toser y estornudar.

Para infectarnos las gotículas respiratorias deben entrar en nuestro cuerpo a través de los ojos, la nariz o la boca y para que eso ocurra deben suceder varias cosas, como tocarnos la cara sin lavarnos las manos o estar durante mucho tiempo muy cerca de una persona contagiada.

Es importante mencionar que el virus SARS-CoV-2, que es el causante de Covid-19, puede sobrevivir hasta tres días en superficies de plástico o metal, de acuerdo a una investigación publicada en The New England Journal, por lo que el lavado de manos y la limpieza constante de los objetos de uso común son indispensables para prevenir un contagio.

Lo ideal es que no salgas de casa a menos que sea indispensable y que si lo haces, lleves cubrebocas o mascarilla y te laves las manos con agua y jabón o gel antibacterial varias veces al día.

Mantén la sana distancia de al menos 1,5 metros y si toses o estornudas, cubre tu nariz y boca con la parte interna de tu codo para evitar que las gotículas se dispersen por el aire.

Si sientes síntomas de covid-19 como tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones y dificultad para respirar, envía un SMS con la palabra "covid19" al 51515 y espera a recibir instrucciones de los expertos.

En caso de que seas parte de uno de los grupos de mayor riesgo, como mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años o con padecimientos como hipertensión, diabetes y VIH, debes acudir a recibir atención médica.

No lo olvides, aunque seas uno de los pacientes recuperados de Covid-19, aún no hay evidencia científica suficiente de que tengas inmunidad, así que cuídate y sobre todo, cuida de tus seres queridos siguiendo todas las medidas de prevención.

