¿Por qué podemos tomar mucha azúcar en refrescos sin sentir molestias?

México mantiene el liderazgo en consumo de refrescos. Los refrescos de cola causan desde anemia, hasta Alzheimer, advierten expertos de la UNAM.

Conforme información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), México ocupa el primer lugar en el mundo en consumo de refrescos, lo cual ya se había documentado años atrás, sin embargo, en el año 2020 la situación no ha cambiado, incluso, padecimientos como sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con su consumo prevalecen en la población mexicana.

Después del agua, el azúcar es el segundo ingrediente que más podemos encontrar en los refrescos como señala Profeco, dependiendo de cada marca, el contenido de azúcar en los refrescos puede superar los 60 gramos de azúcar.

Refrescos de cola, ¿una fórmula secreta?

Al respecto, información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincide en la gran cantidad de azúcar y químicos que los refrescos contienen, además, la investigadora Laura Moreno Altamirano del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, explica que la fórmula exacta del contenido de estas bebidas no viene en la etiqueta, y algunas versiones afirman que solamente dos personas conocen la misma:

"Originalmente, tenía coca (planta endémica de Perú) y cola (traída de África), pero en Estados Unidos las prohibieron por considerarse adictivas. La bebida contenía en total siete sustancias, por lo que se llamó a la fórmula 7X".

Otro peligroso ingrediente usado por la industria: así actúa el ácido fosfórico...

¿Por qué podemos consumir tanta azúcar sin una sensación desagradable? Los refrescos de cola contenían anteriormente caramelo natural para darle color, pero al ser un ingrediente costoso, fue sustituido por químicos que resultan peligrosos para la salud, entre ellos, el ácido fosfórico, una sustancia que neutraliza el sabor dulce y hace posible beber altas cantidades de azúcar sin sensación desagradable, como indica la especialista de la UNAM:

"Se sabe que la mitad de su contenido es azúcar, y en condiciones normales un ser humano no puede ingerir esta cantidad porque vomitaría".

En el caso de los refrescos de cola, una de las bebidas favoritas de muchas personas, la presentación de 600 mililitros contiene 63 gramos de azúcar, lo cual equivale a 12 ½ cucharadas de azúcar o 15 terrones ¾.

El ácido fosfórico que contienen los refrescos de cola produce desmineralización ósea porque no permite la adecuada absorción de calcio, debilita los huesos y favorece el desgaste del esmalte dental y las caries.

La combinación de azúcar con ácido fosfórico también produce dificultad para absorber el hierro, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar infecciones y anemia.

Más enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos...

Otros padecimientos asociados con el consumo de refrescos son:

- Diabetes

- Cálculos renales

- Asma

- Descalcificación

- Anemia

- Depresión

- Mala digestión

- Caries

- Alzheimer.

Entonces, ¿es mejor tomar refrescos light?

Conforme Profeco, los refrescos sin azúcar, como los que se denominan "zero", "cero" o "light" no son una buena alternativa pues no contribuyen a llevar una alimentación saludable y pueden generar preferencia por alimentos muy dulces, lo cual empeora los patrones de alimentación:

"Los edulcorantes como la sucralosa, el aspartame y la sacarina, muy utilizados en este tipo de bebidas, podrían alterar el equilibrio y la diversidad de la microbiota intestinal, provocando intolerancias a la glucosa y enfermedades metabólicas".

Finalmente, los refrescos son bebidas que superan la cantidad de azúcar recomendada y no aportan ningún nutriente, pero sí químicos con efectos negativos para la salud, por ello, es fundamental consultar con un especialista para aprender a leer las etiquetas de lo que consumes y modificar los hábitos de alimentación en favor de tu salud. Evita consumir refrescos.