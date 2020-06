Un incremento en los niveles de azúcar en sangre genera también la disminución de la masa muscular como han observado los investigadores.

19/06/2020 13:07 hrs.

¿Por qué se pierde músculo en la diabetes? y, ¿por qué las personas con diabetes adelgazan?, son dos preguntas frecuentes de las cuales hay que aclarar que no siempre se va a perder peso en la diabetes, en ocasiones se puede ganar peso, sin embargo, la pérdida de peso no intencional es la que se puede considerar peligrosa para las personas con diabetes. Te explicamos todo acerca de la pérdida de peso en diabetes que no es intencional.

Al respecto, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Kobe y publicado en la revista JCI Insight revela que la elevación de los niveles de azúcar en sangre conduce a la atrofia muscular y son dos las proteínas involucradas en esta pérdida y que se consideran clava para la comprensión de la pérdida muscular en la diabetes.

¿Por qué las personas con diabetes pierden peso?

En ese sentido, los National Institutes of Health (NIH) otorgan una definición de atrofia muscular como:

"Es el debilitamiento, encogimiento y pérdida de músculo cuya causa es una enfermedad o la falta de uso. La atrofia muscular disminuye la fuerza y la capacidad de moverse".

Por lo anterior, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que sí puede producir la atrofia de los músculos.

Los investigadores también explican que como la diabetes mellitus es una enfermedad causada por la producción insuficiente de la insulina, el control de los niveles de azúcar en sangre son afectados; un incremento en los niveles de azúcar en sangre genera también la disminución de la masa muscular como han observado los investigadores:

"La abundancia del factor de transcripción KLF15 aumentó el músculo esquelético de ratones diabéticos mientras que, los ratones que carecían de KLF15 específicamente en el músculo fueron resistentes a la disminución de la masa muscular esquelética inducida por la diabetes".

¿Por qué las personas con diabetes pierden músculo? Respecto a la a elevación de los niveles de azúcar en la sangre que conduce a la atrofia muscular y dos proteínas, WWP1 y KLF15, los investigadores explican que desempeñan un papel clave en la pérdida de músculo en la diabetes:

"En condiciones normales, WWP1 favorecee la degradación de la proteína KLF15 al unir las ubiquitinas a KLF15, manteniendo baja la abundancia de KLF15 celular. Cuando los niveles de azúcar en la sangre se incrementan, la cantidad de WWP1 disminuye, lo que, a su vez, desacelera la degradación de KLF15 y, por lo tanto, el aumento en la abundancia celular de KLF15".

Más pérdida de músculo...

La disminución de la masa muscular se asociado al envejecimiento y afecta la práctica de actividad física regular, por ello también a sido considerado un indicador de la esperanza de vida y calidad de esta. Menor masa muscular se asocia con envejecimiento y esto conoce como sarcopenia.

La sarcopenia puede presentarse también en personas mayores con diabetes y ser una de las causas de pérdida de peso no intencional.

Los investigadores explican que hasta el momento no existe un medicamento disponible para el tratamiento de la pérdida de músculo:

"Hemos descubierto por primera vez que la elevación de los niveles de azúcar en la sangre provoca el declive de la masa muscular y que las dos proteínas WWP1 y KLF15 contribuyen al declive de la masa muscular inducida por la diabetes. Las proteínas KLF15 y WWP, que se ha demostrado que contribuyen a la pérdida de masa muscular inducida por la diabetes, también pueden estar relacionadas con otras causas de pérdida muscular".

El control de los niveles de glucosa es fundamental para mantener la composición corporal adecuada para tu edad y condición particular y así evitar repercusiones negativas en tu salud.

Finalmente, la recomendación es siempre llevar un control adecuado de la diabetes de la mano de los especialistas en salud. La atención multidisciplinaria, es decir, por varios especialistas enfocados a disciplinas como la nutrición y la endocrinología es clave. Consulta a tu médico, sigue tu tratamiento y no lo abandones.