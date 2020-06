¿Por qué la OPS no recomienda el uso de pruebas rápidas en México?

Nuestra organización no recomienda la aplicación masiva de pruebas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso, como México: OPS

INGRID SILVA

INGRID SILVA 23/06/2020

23/06/2020 13:29 hrs.

Gran controversia ha causado la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) de México al anunciar desde el inicio de la epidemia que no se realizarían pruebas masivas para covid y en ese sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y epidemiólogo, Hugo López-Gatell, ha explicado que no considera que las pruebas sean obligatorias. Recientemente, Jean-Marc Gabastou de la OPS se ha pronunciado respecto a la aplicación de las pruebas rápidas en México.

En ese sentido, la estrategia principal del Gobierno mexicano ha sido evaluar solamente a aquellos que presentan síntomas graves que hagan sospechar del nuevo coronavirus y en los casos sospechosos, se realiza monitoreo.

Te recomendamos: Covid se comportaría como enfermedad de transmisión sexual, ¿por qué?

Pruebas masivas de covid en México, ¿sí o no?, OPS responde

Ante la falta de pruebas rápidas y la crítica constante a los datos de casos confirmados la Ssa compartió un vídeo en el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que no recomienda la aplicación de pruebas rápidas para detectar casos de coronavirus en países tan grandes como México, refirió Jean-Marc Gabastou, asesor regional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de Salud (OPS), afiliada a la OMS:

"Nuestra organización no recomienda la aplicación masiva de pruebas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso, como México. No estamos en una isla del Caribe, en el cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población. Estamos totalmente conformes con las iniciativas que lugares como la Ciudad de México están planteando".

La OPS es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas; es la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas de la OMS.

Hugo López-Gatell ha explicado también que, en México, el enfoque está en aplicar las pruebas rápidas a las personas que así lo necesitan:

"En México estamos interesados en utilizar eficientemente las pruebas de laboratorio para guiar las acciones de salud pública (...). Cuando se hacen pruebas de manera indiscriminada, a quienes tienen ganas de hacerse una prueba, la probabilidad de que resulten positivas es menor".

Entrevistado al respecto para CNN, López-Gatell dijo además que no tenía sentido hacer prueba tras prueba cuando la mayoría de esas pruebas darían un resultado negativo:

"Es bastante ineficiente como sistema de evaluación".

Por su parte, información de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) refiere que las pruebas virales se utilizan para saber si una persona tiene una infección, no obstante, no todos la necesitarían y muchas personas que presenten la enfermedad leve podrían recuperarse en casa sin recibir atención médica y posiblemente no requerirían prueba. Los CDC en Estados Unidos, además aclaran:

"Los CDC tienen guías acerca de quiénes deben hacerse las pruebas de detección, pero las decisiones acerca de su realización las toman los departamentos de salud estatales y locales o los proveedores de atención médica".

Lo anterior significa que ya sea en Estados Unidos como en otros países la estrategia para la aplicación de pruebas rápidas es una determinación local.

También te sugerimos: Alertan por sustancia tóxica en gel antibacterial

Con información de: CNN