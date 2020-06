¿Por qué la inmunidad cruzada podría protegernos contra la covid-19?

Las personas que contrajeron otros tipos de coronavirus podrían estar protegidas al SARS-CoV-2

MELISSA SIERRA 02/06/2020

02/06/2020 18:29 hrs.

El coronavirus ya ha infectado a casi 6.5 millones de personas alrededor del mundo, sin embargo, diversas investigaciones continúan analizando el papel de la inmunidad ante este brote infeccioso.

Aún no se ha determinado si hay personas inmunes a la covid-19, por lo que no está claro si una persona ya no corre el riesgo de contagiarse de esta enfermedad una vez que estuvo expuesta al virus.

Ante ello, una reciente investigación publicada en Cell and Microbe, indica que las personas que ya han contraído otros tipos de coronavirus, podrían estar parcialmente protegidas al virus causante de la covid-19, esto debido a la presencia de una inmunidad cruzada.

¿Qué es la inmunidad?

La inmunidad presente en el organismo de los humanos es una serie de mecanismos que protegen de cualquier agente extraño que ingrese al cuerpo, ésta se constituye de una red de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para afronta sustancias tóxicas.

Existen dos tipos de inmunidad que se desarrollan dependiendo de los tipos de agresores que se instalen en el organismo, éstas son la innata y la adaptativa. La inmunidad innata es la primera que se desarrolla, y está compuesta de barreras que bloquean a los agentes infecciosos a los que una persona se expone durante todo el día.

Por otro lado, la inmunidad adaptativa se desarrolla una vez que el cuerpo se enfrenta a un agente infeccioso específico o a las células que lo albergan, este tipo de inmunidad tarda en manifestarse días después de que se infectó el organismo.

Esta inmunidad tiene la particularidad de que deja memoria, por lo que el sistema inmune puede reconocer patógenos con los que haya tenido contacto, por lo que podría generar anticuerpos para combatirlos.

La inmunidad cruzada es precisamente la capacidad del organismo de reconocer en un nuevo agente infeccioso, similitudes con virus y bacterias a los que ya se haya enfrentado, para tener una respuesta inmune más efectiva y evitar una infección grave.

¿Cómo funciona la inmunidad cruzada contra la covid-19?

La investigación publicada en Cell and Microbe, analizó la capacidad de personas recuperadas de otros coronavirus para enfrentar el nuevo SARS-CoV-2, y determinó que estas personas pueden tener una respuesta inmune cruzada a la covid-19 que ayude a aligerar los síntomas de la enfermedad, esto en comparación con aquellos que no han estado expuestos a ningún tipo de coronavirus.

Es importante mencionar que la población ha estado expuesta a diferentes coronavirus a lo largo de la historia, como los causantes de los brotes epidémicos de SARS y MERS en 2003 y 2008 respectivamente. Además, existen otros cuatro coronavirus que circulan entre la población, los cuales son denominados estacionales y suelen causar síntomas leves de gripe.

El estudio analizó la muestras de sangre de pacientes que se habían recuperado de coronavirus estacionales o del SARS, para infectarlas al SARS-CoV-2 y determinar si existía una respuesta inmune al virus.

Los resultados arrojaron que los anticuerpos conocidos como células B y T, se activaron una vez que tuvieron contacto con el nuevo virus, los que podría explicar por qué algunas personas desarrollan covid-19 grave, y otras son asintomáticas a pesar de portar el virus.

"El hecho de que descubrimos que muchos epítopos de células B y T están altamente conservados entre SARS-CoV- y SARS-CoV-2 proporciona un excelente punto de partida para el desarrollo de vacunas".