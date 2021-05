¿Por qué es tan difícil diagnosticar el coronavirus en los niños?

Especialistas analizaron el cadáver de cinco menores que murieron con el coronavirus y lo que descubrieron en el organismo de cada uno de ellos fue diferente.

Se habla mucho sobre el contagio en personal de salud, adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes, pero... ¿Alguna vez te has preguntado por qué casi no se toca el tema del coronavirus en niños? De acuerdo con una investigación publicada el 25 de abril de 2021 en el journal EClinicalMedicine de The Lancet, esto se debería a la dificultad para diagnosticar la infección en este grupo de edad.