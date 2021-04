¿Por qué algunas pruebas de covid duelen?

"Durante la prueba, mientras el técnico seguía introduciendo el hisopo más y más profundamente dentro de mi nariz, sentí un poco de incomodidad. Después, salí de las instalaciones encogiéndome de hombros, pensando que no estaba tan mal. No sospeché que desencadenaría el peor dolor de cabeza que he tenido. He tenido migrañas durante años, así que lo sé por los dolores de cabeza. Esto se sintió exponencialmente peor, como un tornillo de banco aterrador. Horas más tarde, después de que los analgésicos de venta libre ni siquiera calmaran, dejé que mi esposo llamara a una ambulancia".