¿Por qué algunas ciudades han tenido rebrotes de covid-19?

"Uno de los desafíos que enfrentamos es convencer a las personas más jóvenes del riesgo", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 31/07/2020

31/07/2020 12:58 hrs.

Algunas ciudades del planeta están tomando medidas más estrictas de protección debido a que se han presentado rebrotes de covid en el mundo.

Sobre este tema, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló durante la conferencia de prensa sobre covid del 30 de julio que la evidencia sugiere que el aumento de rebrotes de covid en el mundo se debe en parte a que los más jóvenes "bajaron la guardia" durante el verano del hemisferio norte".

Puedes leer: Personas de 10 a 19 años transmiten covid-19 tanto como los adultos

Rebrotes de covid en el mundo: cuando por la ignorancia de unos pagan todos

En marzo, Ghebreyesus señaló que aunque el virus estaba afectando más a personas mayores, los jóvenes no estaban a salvo y que también tenían que protegerse.

"Hoy tengo un mensaje para los jóvenes: no son invencibles. Este virus puede conducirlos al hospital durante varias semanas o hasta causarles la muerte. Pero, incluso si no enferman, las decisiones que tomen sobre a dónde ir pueden marcar la diferencia entre vivir y morir para otra persona", indicó en esa ocasión el director general de la OMS.

Sin embargo, la juventud es una de las poblaciones que menos siguen las indicaciones y eso estaría ocasionando rebrotes de covid en el mundo.

"Aunque las personas mayores tienen un mayor riesgo de enfermedad grave, las personas más jóvenes también lo están. Uno de los desafíos que enfrentamos es convencer a las personas más jóvenes de este riesgo", declaró el Dr. Tedros durante la conferencia de prensa sobre covid del 30 de julio.

"Deberían ser líderes e impulsores del cambio", mencionó Ghebreyesus

"Although older people are at a higher risk of severe #COVID19, younger people are at risk too. One of the challenges we face is convincing younger people of this risk"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 30, 2020

Rebrotes de covid en el mundo: ¿En qué países se han dado nuevos casos?

Países como Italia, Holanda, Francia, Gran Bretaña y España siguen reforzando medidas de mitigación ante una tendencia de contagios que se ha sostenido en los días recientes. Pero Europa no es el único continente afectado. Canadá reportó que las personas menores de 39 años representan la mayoría de los nuevos casos y en Estados Unidos, donde se decidió reabrir actividades en bares y centros nocturnos se han registrado altas cifras de contagios luego de esta reapertura.

De acuerdo con el Washington Post, el pasado 29 de julio Florida, Carolina del Norte y California establecieron récords estatales de muertes reportadas relacionadas con el covid en un solo día.

"Estados como Ohio, Tennessee, Indiana y Kentucky están instando a la gente a tomar medidas preventivas, pues solo han visto aumentos de casos positivos", detalla este medio

"Lo hemos dicho antes y lo diremos nuevamente: los jóvenes no son invencibles", resaltó el Dr. Tedros y si bien los adolescentes se encuentran en una etapa en la que puede parecer "padre" o "cool" no seguir indicaciones, los CDC detallan que "la recuperación de covid-19 en adultos jóvenes puede prolongarse, incluso en aquellos sin afecciones médicas crónicas, lo que puede conducir a una ausencia prolongada del trabajo, estudios u otras actividades".

Si no es indispensable salir, quédense en casa.

(Con información de OMS, Naciones Unidas, CDC, Washington Post, jornada)

También te sugerimos: ¿Cuál es la relación entre covid 19 y la tendencia suicida en EUA?