¿Podemos infectarnos con comida?: China detecta camarones con covid-19

El país decidió suspender importaciones de comida

11/07/2020 11:10 hrs.

¿Se puede transmitir covid-19 por los alimentos? Si bien los científicos sugieren que es altamente improbable, reportes indican que hace unos días China decidió suspender importaciones de comida debido a que detectó camarones que dieron positivo por el nuevo coronavirus covid-19.

En una conferencia de prensa, el director general de la Oficina de Seguridad Alimentaria de Importación y Exportación de la Administración General de Aduanas de China, Bi Kexin, informó que se habían encontrado seis muestras positivas de covid-19 en casi 223 mil muestras que habían sido tomadas de alimentos congelados, el interior y el exterior del empaque.

¿Qué se sabe de la transmisión del nuevo coronavirus por medio de la comida?, ¿Se puede transmitir el covid-19 por medio de los alimentos?

Camarones infectados en China: ¿Se puede transmitir covid-19 por los alimentos?

Como era de esperarse, la pandemia de covid-19 afectó el panorama de distribución internacional de alimentos, incluidos los camarones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que debido al brote de coronavirus en China, se consumió menos camarón de lo habitual durante las celebraciones de Año Nuevo.

"Se pronostica un mercado deprimido en los próximos meses. En Asia, las actividades agrícolas de principios de temporada se desaceleraron considerablemente con una menor densidad de existencias y retrasos en las existencias de estanques en la mayoría de los países productores", señaló la FAO.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indica que actualmente no hay evidencia de que los alimentos estén asociados con la transmisión de covid-19, pero que, sin embargo, este virus puede transmitirse de persona a persona, por lo que hay que tener cuidado.

Por su parte, la doctora y jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), Isabel Villegas Mota, explicó en entrevista para SuMédico que la manera de contagio no es por medio de los alimentos.

"Si bien se dio en un mercado de China, su manera de contraerse no es por vía de la comida. Se contrae por vía aérea. No es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies", explicó la especialista.

El problema radicaría en que compartir la comida (en este caso los empaques) podría crear un semillero de bacterias, incluido el covid-19, ya que la mezcla de manos y el intercambio de objetos así lo favorecen.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destacan que existe la posibilidad de que una persona pueda contraer el nuevo coronavirus covid-19 si toca una superficie u objeto infectado y luego lleva sus manos a su boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero que no se cree que esta sea la principal forma de propagación del virus.

"Siempre debe manipular y preparar los alimentos de manera segura. Esto incluye mantener la carne cruda separada de otros alimentos, refrigerar los alimentos perecederos y cocinar a la temperatura adecuada para eliminar los gérmenes dañinos", mencionan los CDC

¿Comida infectada con covid-19?: Una leve posibilidad

¿Se puede transmitir covid-19 por los alimentos? La Universidad de Cornell explica que si bien es poco probable que la congelación sea efectiva para desactivar el covid-19, es extremadamente improbable que cualquier alimento o empaque de alimentos esté contaminado con el nuevo coronavirus covid-19.

"El tiempo necesario para congelar y descongelar alimentos y envases de alimentos hace que la contaminación con COVID-19 sea aún menos probable", explica esta institución educativa

El profesor y especialista en Seguridad Alimentaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Benjamin Chapman, coincide en que es muy poco probable que se pueda transmitir covid-19 por los alimentos y que, en todo caso, cualquier riesgo real de contaminación vendría del trabajador entregando la comida.

"Existe la posibilidad de que el empleado de alimentos en la ventana esté enfermo, pero es probable que el negocio de alimentos siga las políticas de salud sobre los empleados y las recomendaciones del departamento de salud local para mantener a estas personas en casa", menciona Chapman, quien añade:

"Quiero aclarar que la comida o los paquetes pueden transmitir el virus, pero el riesgo de transmisión es muy, muy bajo. Esta es una posibilidad remota miles, sino millones, de veces menos probable que cualquiera de las otras rutas de exposición. Realmente, muy bajo riesgo"

¿Se puede transmitir covid-19 por los alimentos? Si bien no es tan probable que esto pase y que lo sucedido en China sea un caso poco común, se recomienda lavarse las manos antes y después de comer, usar gel antibacterial y seguir las medidas recomendadas de higiene personal para evitar el contagio del nuevo coronavirus.