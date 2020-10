Poco probable que los escolares impulsen oleadas de covid: científicos

El que los niños y niñas vayan a clases sería seguro... parece

En Estados Unidos ya estarían considerando como una opción el volver a clases y la reapertura de escuelas, aunque todavía no hay nada confirmado. Y es que hasta ahora, las instituciones educativas de menores no parecen ser un espacio que "avive" la transmisión comunitaria de la covid-19.

La decisión de la reapertura de escuelas sigue en progreso, pero de acuerdo con The New York Times, muchos especialistas se sienten esperanzados por los resultados que se tienen hasta hoy.

¿Puede la reapertura de escuelas significar un foco de contagio de coronavirus?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el cierre de las escuelas interrumpe algunos servicios que son críticos para niños y familias y que detiene la instrucción personal de las personas.

"Parecen (los niños) tener un riesgo menor de contraer covid-19 a comparación de los adultos. Según los datos actuales, la tasa de infección entre los niños en edad escolar más pequeños y entre los estudiantes y los maestros ha sido baja, especialmente si se siguen las precauciones adecuadas", indicaron hace unos meses los CDC.

Esto no los exenta del problema, pues el científico principal de los CDC, Michael Beach, aclara que parece que los menores también pueden infectarse y "claramente pueden transmitir", aunque NYT señala que la mayor parte de la evidencia sugiere que existe una transmisión limitada de pequeños y pequeñas a los adultos.

Sobre la reapertura de escuelas en otras partes del mundo, este medio detalla que Suecia no cerró sus escuelas para menores de 16 años y recurrió a clases pequeñas con distanciamiento físico. Sin embargo, en Israel hubo un repunte de casos, por lo que falta evidencia para volver a clases de manera segura.

Hay muchas consideraciones que se deben tener y la decisión despierta opiniones divididas, pero la especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston, Helen Jenkins, se muestra a favor de la reapertura de escuelas:

"No entiendo por qué no estamos uniéndonos como comunidad y decidiendo que las escuelas deben ser una prioridad, hacerlas lo más seguras posible. No se da prioridad a los menores y se están perdiendo todas las cosas positivas de ir", concluyó Jenkins sobre la reapertura de escuelas en la pandemia.

