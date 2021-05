Pobreza aumentaría propensión a enfermedades respiratorias

La pobreza afectaría no solo la calidad de vida de las personas, sino que también incrementaría su riesgo de enfermedades respiratorias ... y en una emergencia sanitaria , esto podría ser mortal.

Todo tiene que ver, y es que la pobreza no deja que las personas adquieran alimentos saludables y una mala alimentación lleva a condiciones de salud que incrementan el riesgo de una infección grave por el coronavirus.

Pobreza y enfermedades respiratorias, una combinación grave

Un artículo publicado el 20 de junio de 2020 en The Lancet Respiratory Medicine menciona que las desigualdades de salud se inician desde la infancia, cuando una alimentación adecuada es fundamental.

Dicha revista señala que la mala alimentación se encuentra muy vinculada con los factores de riesgo de las enfermedades respiratorias que se encuentran asociadas con la pobreza, pues a menor dinero, menor acceso a la salud.

"Los infantes pobres tienen mayores posibilidades de vivir en áreas superpobladas y húmedas, menos probabilidades de ser vacunados y son más propensos a contraer infecciones que dañen el sistema respiratorio en etapas tempranas de su vida", explica The Lancet.

Además, salvo que un parque sea comunitario, los niños de bajos recursos tienen menos acceso a espacios verdes para ejercitarse y "es más probable que respiren aire de mala calidad".

Cuando se trata del coronavirus, por ejemplo, el Journal of Public Health apunta que los grupos de población de menores recursos tienen una menor supervivencia al SARS-CoV-2.

Para llegar a esta conclusión, los autores hicieron un estudio de cohorte donde usaron datos secundarios para definir el nivel de pobreza y el tiempo de supervivencia entre las personas diagnosticadas con coronavirus entre el 27 de febrero y el 1 de julio de 2020.

"Los análisis de supervivencia por más de una variante (multivariantes) indicaron que los individuos que vivían en municipios con pobreza extrema presentaban un 9% más de riesgo de perder la vida en un momento dado, proporcionalmente a las que vivían en zonas clasificados como no pobres", mencionaron los autores.

La relación entre la pobreza y las enfermedades respiratorias no se da porque sí y la profesora de salud pública en la Universidad de Liverpool, Margaret Whitehead, precisa en The BMJ que el coronavirus no ataca al azar: "la mortalidad es mucho mayor en los grupos más pobres, las personas mayores y las minorías étnicas", indica.

Ya en 2019 se había advertido en The Journal of Thoracic Disease que, por ejemplo, vivir con bajos recursos es un factor de riesgo conocido para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que es una condición que merma la capacidad respiratoria de las personas y puede agravar los síntomas de la infección por coronavirus.

Como se puede ver, la pobreza y las enfermedades respiratorias son una combinación muy grave que podría llegar a terminar con la vida de las personas.