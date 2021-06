El programa Covax está muy lejos de su objetivo de entregar 2 mil millones de dosis para fin de año, pero espera un gran aumento en los suministros para principios de 2022, y quiere asegurarse de que al menos lleguen a los países en extrema necesidad como refiere la información de Reuters: "Las elevadas ambiciones iniciales de Covax de actuar como un centro de intercambio mundial de vacunas, recolectándolas de los fabricantes en los países más desarrollados y distribuyéndolas rápidamente a los que tienen las necesidades más urgentes, han fracasado". También te sugerimos: ¿El alcohol afecta la eficacia de la vacuna contra covid? Plan de vacunación mundial Covax a merced de ricos y cerca del fracaso En América Latina, países como Cuba, Guatemala, Uruguay y Venezuela también han criticado abiertamente el programa Covax y su eficacia. Covax es una iniciativa mundial encabezada por la Organización Mundial de la Salud y dos grupos de defensa de las vacunas que recientemente fue duramente criticada por The Lancet, debido a que inicialmente lo que parecía "una hermosa idea" se quedó corta y se responsabilizó a los países ricos pues el acceso a las dosis quedó a voluntad de dichos países. Al respecto, The Lancet detalla que con Covax se esperaba recoger dinero para la inversión en el desarrollo de nuevas posibilidades de vacunas mientras se buscaba reducir los precios para todos los participantes, sin embargo, los países más ricos comenzaron a cerrar acuerdos bilaterales directamente con las farmacéuticas para seguridad sus propias vacunas; serían esas inversiones tempranas las que permitieron el rápido acceso a vacunas para esos países. Hasta ahora, ha distribuido apenas 90 millones de vacunas. Aunque los países de bajos ingresos y con mayor población están actuando como incubadoras de cepas nuevas y más peligrosas del coronavirus, algunas de las naciones más pobres han vacunado a menos del 1% de sus poblaciones, según estimaciones de Gavi, la alianza mundial de vacunas que ejecuta el plan con la OMS. La revisión busca reducir los riesgos financieros de Covax, aumentar su enfoque en los países más necesitados y reducir la participación de los países más ricos tanto como donantes y receptores, según un documento preparado por Gavi. Se espera que el documento sea adoptado en la reunión de la junta directiva de Gavi el miércoles y jueves. En ese sentido, una portavoz de Gavi dijo lo siguiente: "La sugerencia es, sujeta a la aprobación de la Junta, enfocar los esfuerzos de adquisiciones de Covax en todos los SFP (participantes autofinanciados) que continuarán necesitando el plan, de manera que permita operaciones simplificadas y riesgos financieros reducidos, de acuerdo a las lecciones aprendidas durante el año pasado". La OMS no hizo comentarios de inmediato, pero generalmente deja que Gavi hable sobre COVAX en su nombre También te sugerimos: Nuevas variantes de coronavirus "alimentan" nueva ola de covid en Europa Según información publicada por la OMS, uno de los desafíos más apremiantes durante la pandemia fue el desarrollo de una vacuna contra covid, sin embargo, otro punto importante es el del acceso equitativo mundial a una vacuna con la que en un primer momento se planeó proteger a trabajadores de la salud y grupos de riesgo para evitar las repercusiones en la salud pública y la economía mediante Covax: "Covax está codirigido por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la Covid-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo". Lo que ofrecía Covax... En ese sentido, la OMS también aclara que Covax ofrecería lo siguiente: 1. Dosis de vacunas para al menos el 20% de la población de los países 2. Una cartera de vacunas diversificada y gestionada activamente 3. Entregar las vacunas tan pronto como estén disponibles 4. Poner fin a la fase aguda de la pandemia 5. Reconstruir las economías. Finalmente, una publicación en BBC advierte que "incluso si el mecanismo Covax cumple su objetivo de vacunar al 20% de la población en los 92 países en los que se ha puesto esa meta, el porcentaje queda muy por debajo del nivel de inmunidad que los expertos consideran como necesario para acabar con la pandemia". Con información de: Reuters, BBC y OMS