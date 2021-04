Piña sería clave en tratamientos contra covid

Una enzima en la piña podría formar parte de los nuevos tratamientos de covid.

Según un trabajo publicado en Clinical and Translational Medicine, revista científica de editorial Wiley la bromelina, una enzima que se encuentra en la piña, combate la infección por SARS-CoV-2.

La piña (Ananas sativus) es una fruta tropical que es rica en antioxidantes, vitaminas y enzimas que se ha demostrado, puede beneficiar el sistema inmunológico que es indispensable para protegernos del nuevo coronavirus, además de fortalecer los huesos y ayudar contra la indigestión.

Piña, sería la fruta clave para nuevos tratamientos de covid

Aunque la piña tiene un sabor dulce, aporta muy pocas calorías y su fibra dietética mantiene la salud intestinal.

Pese a lo anterior, Prakash Radhakrishnan, investigador y autor, aclaró en entrevista con Tec Review que no se debe caer en sensacionalismos pues la dimensión de su trabajo es relevante, pero se requiere mayor investigación al respecto:

"Estamos en el proceso de realizar ensayos clínicos y desarrollar un fármaco a base de bromelina para covid-19 y otros integrantes de la familia de coronavirus".

En busca de nuevos tratamientos contra la covid-19

Las declaraciones del autor principal, quieren decir que, aunque todavía no puede utilizarse la bromelina como un medicamento antiviral contra el SARS-CoV-2 y futuros brotes de otros coronavirus en el mundo, se tienen resultados prometedores que la señalarían como una alternativa viable y con mucho potencial para la elaboración de tratamientos contra la covid.

Al respecto, la inflamación grave por covid-19 es la que se pretende evitar en tratamientos hospitalarios para pacientes infectados por el SARS-CoV-2, como Radhakrishnan lo explica en su publicación:

"Actualmente, los pacientes con covid-19 son tratados con diferentes agentes, incluidos favilavir, remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, darunavir y tocilizumab. Sin embargo, la seguridad y eficacia de esos fármacos contra covid-19 todavía necesitan una confirmación adicional mediante ensayos clínicos aleatorios".

Así, como refiere información publicada en Tec Review, existe una necesidad urgente de desarrollar nuevos fármacos contra el SARS-CoV-2 y de acuerdo con Radhakrishnan, la bromelina, sustancia que ya es utilizada como suplemento alimenticio en el tratamiento de pacientes con problemas de trombosis, en algún momento también se podrá utilizar eficazmente para combatir la pandemia.

En ese sentido, conforme a una investigación publicada en la revista Journal of the Science of Food and Agriculture, la bromelina es una sustancia que se comercializa de manera aislada, debido a sus propiedades.

No es la primera vez...

No es la primera ocasión en que se destacan los beneficios de la piña en padecimientos primordialmente respiratorios pues, además de tener una cantidad importante de vitamina C, la bromelina que contiene la piña puede ayudar a reducir la mucosidad en nariz y garganta, de acuerdo con información del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

Finalmente, las investigaciones continúan y se espera que la bromelina pronto pueda ser utilizada en el tratamiento contra la covid.

Con información de: Tec Review y Fundación Española para la Nutrición.