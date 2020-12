Piden probar Sputnik en México, vacuna con más de 90% de eficacia

La vacuna utiliza dos vectores adenovirales humanos distintos como mecanismo de entrega de material genético de la capa externa del coronavirus al cuerpo humano

INGRID SILVA

INGRID SILVA 14/12/2020

14/12/2020 15:02 hrs.

La eficacia de la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus, ha sido confirmada en un 94.1% según el análisis de los datos del punto de control final que han sido obtenidos 21 días después de administrar la primera dosis y los fabricantes de dicha vacuna han presentado ya una solicitud para realizar estudios clínicos en México, según informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

El cálculo de la eficacia de Sputnik se basó en el análisis de datos de los voluntarios (n = 22714) que recibieron tanto la primera como la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, o el placebo, en el tercer y último punto de control, con 78 casos confirmados de acuerdo con el protocolo de ensayos clínicos de fase III.

Te recomendamos: Vacuna de AstraZeneca es avalada por comité científico independiente

Eficacia de Sputnik en 91.4% es confirmada y piden pruebas en México

El avance hasta el tercer y último punto de control estadísticamente significativo fue lo que permitió realizar la comprobación final de la eficacia de la vacuna contra covid la cual fue superior al 90%.

Por otro lado, la eficacia de la vacuna Sputnik V en los casos graves de coronavirus fue del 100% como informa un comunicado emitido por The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology junto con Russian Direct Investment Fund:

"Entre los casos confirmados de infección por coronavirus, se registraron 20 casos graves en el grupo de placebo, mientras que no se registraron casos graves en el grupo que recibió la vacuna".

¿Cómo funciona la vacuna Spuntnik V? La vacuna rusa utiliza dos vectores adenovirales humanos diferentes como mecanismo de entrega del material genético de la capa externa del coronavirus al cuerpo humano. Este mecanismo genera una inmunidad más fuerte y duradera, comparado con otras vacunas que usan el mismo componente para las dos dosis.

Efectos adversos...

Hasta el 14 de diciembre, más de 26 mil voluntarios ya han sido vacunados en 29 centros médicos en Rusia como parte de los ensayos clínicos en curso. Actualmente, los ensayos clínicos de fase III están aprobados y en curso en Bielorrusia, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y otros países, así como la fase II-III en la India.

A fecha de 14 de diciembre, no se han identificado eventos adversos inesperados durante la investigación. Algunos de los vacunados experimentaron eventos adversos menores de corta duración, como dolor en el punto de inyección y síntomas pseudogripales, como fiebre, debilidad, fatiga y dolor de cabeza.

¿Sputnik en México?

Los fabricantes de esta vacuna contra covid-19 han presentado una solicitud para realizar estudios clínicos, según informó a través de su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE):

"Han presentado solicitud y documentación necesaria a la Cofepris para realizar estudios clínicos en nuestro país y obtener la autorización correspondiente".

Les comparto que a invitación de México, los fabricantes rusos de la vacuna Sputnik V han presentado solicitud y documentación necesaria a la COFEPRIS para realizar estudios clínicos en nuestro país y obtener la autorización correspondiente. Buena semana!!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 14, 2020

También te sugerimos: ¿El alcohol afecta la eficacia de la vacuna contra covid?

Pese a lo anterior, en México ya se prevé que la primera vacuna contra covid-19 en llegar al país será la de Pfizer, misma que ya cuenta con la autorización del comité asesor de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) y con el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Finalmente, los datos de la investigación serán publicados por el equipo del Centro Gamaleya en una de las principales revistas médicas internacionales revisadas por pares mientras que, con base a los datos obtenidos en el tercer punto de control. El Centro Gamaleya elaborará un informe que se utilizará para presentar el registro acelerado de la vacuna Sputnik V en varios países.