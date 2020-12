Piden a Santa Claus que termine la pandemia de covid

Además de que muchos niños piden que la pandemia termine, otros han pedido la paz mundial y cubrebocas o mascarillas.

17/12/2020

Los festejos decembrinos y por un nuevo año están muy cerca, pero en tiempos de pandemia las prioridades han cambiado e incluso los niños lo sabes, pues conforme información del portal especializado WebMd, son muchos los pequeños que le han escrito a Santa sobre la pandemia de covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, pero ¿qué le han pedido? Conoce qué dicen las cartas a Santa Claus durante la pandemia.

La pandemia no ha terminado y los niños estadounidenses ya han enviado sus cartas a Santa Claus a través del programa Operation Santa del Servicio Postal de Estados Unidos, sin embargo, ahora las cartas se pueden leer muy distintas.

En sus cartas a Santa Claus, miles de niños piden que termine la pandemia de covid-19

En una de las cartas enviadas a Santa Claus este año 2020 se puede leer lo siguiente:

"Querido Santa, no quiero nada para Navidad, pero me gustaría preguntarte si puedes hacerme un favor, ¿puedes encontrar una cura para covid-19 y dárnosla para salvar el mundo? Gracias. Jonah".

Otra carta que ha llamado la atención de muchos es enviada por la adolescente Kimberly, de 13 años:

"Este año ha sido duro para todos nosotros debido al covid-19. Mi padrastro es el único que trabaja y debido al covid-19 tuvo que dejar de trabajar tiempo completo. Ahora trabaja menor por el covid y todo el dinero que recibe es para pagar el alquiler y las facturas. Realmente espero que puedas ayudar a mi familia y a mí. Sé que es mucho, pero realmente creo en ti".

Mientras algunos pequeños sufren las consecuencias de la pérdida parcial o total del trabajo que realizan sus padres, están aquellos que reconocen haberse portado "mal":

"Lo siento si me he portado mal. Es muy difícil debido a covid-19 y la escuela en línea. Estoy tratando de ser buena. Espero que entiendas".

También piden que todo vuelva a la normalidad...

Por otro lado, Andy, un niño de 5 años de California, le pidió a Santa Claus un Nintendo Switch para compartir con su hermano pequeño y que todo volviera a la normalidad:

"Sé que es mucho dinero, así que está bien si no lo conseguimos. ¡Gracias, Santa! Desearía que covid hubiera terminado para que podaos abrazarnos".

Además de que muchos niños piden que la pandemia termine, otros han pedido la paz mundial y cubrebocas o mascarillas.

Al respecto, entrevistado para WebMd, Kim Frum, representante senior de relaciones públicas de USPS explicó que covid-19 ha generado la pérdida de puestos de trabajo, desempleo temporal y la pérdida de familiares y amigos, por ello, piensa que hoy más que nunca el Programa Santa de USPS es tan importante:

"El programa siempre ha consistido en brindar alegría y obsequios navideños para familias necesitadas, una realidad para muchos estadounidenses en 2020. Este año, es probable que haya más familias afectadas financiera y emocionalmente. Ser capaz de proporcionar incluso la más mínima normalidad o una chispa de felicidad a quienes lo necesitan significaría mucho para muchas personas en este momento".

El programa ha recibido cientos de miles de cartas de niños de todo Estados Unidos. Hoy en día, las personas pueden conectarse a Internet para ver las cartas y "adoptar" tantas como quieran:

"Se aceptarán cartas a Santa hasta el 15 de diciembre y todos los sobres deben incluir la dirección postal oficial de Santa (Santa Claus 123 Elf Road North Pole, 88888), una dirección de remitente y un sello".

Más vale prevenir...

Ante la cercanía de los festejos los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) han advertido que las reuniones con amigos y familiares que no viven en la misma casa pueden incrementar la probabilidad de contagios o propagación de la covid-19 o la influenza e invitan a celebrar en forma virtual o con los integrantes del hogar, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas básicas de prevención como uso de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento físico:

"En esta temporada festiva, evalúe cómo se pueden modificar sus planes para reducir la propagación de covid-19 y mantener a sus amigos, familiares y comunidades sanos y protegidos".

Finalmente, en algunos países ya se consideran multas para aquellas personas que realicen fiestas navideñas en grandes grupos.

Con información de: WebMd