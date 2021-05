Pfizer buscará autorización para usar su vacuna en menores de 12 años

Hay que recordar que no se habían incluido los bebés en los grupos de riesgo covid debido a que no existía suficiente información sobre la seguridad y eficacia en este grupo de edad. La vacuna de Pfizer para recién nacidos no es la única meta de la compañía dirigida por Albert Bourla. ¿Qué más se encuentra en los planes de Pfizer?

Vacuna de Pfizer buscará proteger contra covid a población pediátrica, embarazadas... y recibir autorización definitiva

Son varias las tareas de la farmacéutica. De acuerdo con el New York Times, Pfizer espera que la próxima semana (la del 10 de mayo) la Food & Drug Administration (FDA) le otorgue una autorización de uso de emergencia a su vacuna para personas de 12 a 15 y también declararon que esperan tener datos de seguridad de sus pruebas clínicas en mujeres embarazadas para el mes de agosto.

Hasta el momento, la vacuna de Pfizer solo tiene autorización de uso de emergencia, pero esto podría cambiar pronto. De hecho, Pfizer y BioNTech se convirtieron el 7 de mayo en las primeras compañías que solicitan la aprobación completa de su vacuna covid-19 a la FDA para ser usadas en personas de 16 años o más.

Si la FDA le llegara a dar el "sí" a la aprobación definitiva de la vacuna de Pfizer, se permitiría la distribución directa a los consumidores, explica el NYT, aunque el proceso tarda meses.

Hay que recordar que la vacuna de Pfizer fue la primera en ser aprobada para uso de emergencia en los Estados Unidos y que las autorizaciones de uso de emergencia pueden ser canceladas una vez que termine la pandemia.

Recibir una autorización total, por su parte, permitiría que la vacuna de Pfizer se quede aun cuando la emergencia sanitaria haya concluido, además de que significaría un golpe de confianza para las personas que han dudado de su seguridad y eficacia.

(Con información del New York Times)