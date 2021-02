Personas vacunadas podrían no estar tan protegidas contra nuevas cepas

La predicción es que las vacunas actuales mantendrán a la gente fuera del hospital; ya se han detectado casos de personas reinfectadas con nuevas cepas de covid

Las personas que ya superaron la infección o se vacunaron contra ella, podrían no estar del todo seguros contra las nuevas variantes del coronavirus.

En Francia, por ejemplo, los médicos franceses publicaron el caso de un hombre de 58 años que era asintomático y había pasado un caso leve de covid-19 en septiembre de 2020, pero que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, incluida la intubación, por una reinfección grave con la variante de Sudáfrica.

¿Pueden las vacunas protegernos de las nuevas variantes del coronavirus?

Nuevas variantes del coronavirus amenazarían a los recuperados... y a los vacunados

Un artículo publicado en Nature señala que vacunas como las de Moderna o Pfizer son ligeramente menos efectivas contra las nuevas variantes del coronavirus.

"La neutralización otorgada por 14 de los 17 anticuerpos monoclonales más potentes que fueron probados se vio reducida o anulada por las mutaciones E484K, K417N o N501Y", mencionaron los autores en esa ocasión y sugirieron que los anticuerpos antes mencionados deben ser probados contra las nuevas variantes del coronavirus, añadiendo que existe la posibilidad de que deban ser actualizadas periódicamente para evitar una posible pérdida de eficacia clínica.

El biólogo argentino Rafael Casellas indicó que esto se debe a que las mutaciones del SARS-CoV-2 están reduciendo la capacidad de los anticuerpos para neutralizarlo. Sin embargo, no todo está perdido, pues en palabras del especialista, las nuevas variantes del coronavirus no harían que las vacunas sean inútiles.

De acuerdo con Casellas, las personas que ya hayan tenido la infección y se vuelvan a infectar con una nueva variante del coronavirus no tendrán síntomas o presentarán muy pocos, pero el dilema radica en que si las nuevas variantes del coronavirus infectan con una mayor facilidad a las personas que ya se vacunaron, aunque no presenten síntomas (o sea, sean asintomáticos), la gente que todavía no se haya puesto la infección no estará protegida contra la inmunidad de rebaño.

Hay que recordar que la científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan Yadav, indicó que los desarrolladores de vacunas saben que los virus pueden mutar y que si bien se cree que las vacunas actuales nos pueden proteger contra las nuevas variantes del coronavirus, los científicos todavía están investigando si se tratará de una inyección única como las de otras enfermedades o se tendrá que estar renovando anualmente como la vacuna de la influenza.

"En este momento, el riesgo-beneficio de usar las vacunas que se tienen está, por supuesto, más encaminado al beneficio que al riesgo", indicó Swaminathan en la conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en el mundo de la OMS realizada el 12 de febrero de 2021.

De hecho, la doctora Swaminathan ya había mencionado en el pasado que la tecnología se encontraba en un punto en el que si una vacuna no funcionaba como se esperaba, se podía modificar rápidamente para adaptarlas a las nuevas variantes del coronavirus.

"La predicción es que las vacunas que actualmente se tienen mantendrán a la gente fuera del hospital", dijo Casellas a El País.

(Con información de El País)