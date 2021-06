Personas que ya tuvieron covid no necesitarían vacunarse: estudio

Un nuevo estudio realizado por la Cleveland Clinic informa que las personas que ya tuvieron la infección de coronavirus no necesitarían la vacunación covid , pues la incidencia acumulada del SARS-CoV-2 en los no vacunados se mantuvo casi en ceros. ¿A qué se deben estos hallazgos?, ¿Por qué dijeron esto los especialistas?

Vacunación covid sería innecesaria para personas que ya estuvieron infectados

El objetivo del estudio fue evaluar la necesidad de la vacunación covid en individuos previamente infectados con el virus, por lo que se incluyó en los estudios clínicos a los empleados del Sistema de Salud de la Cleveland Clinic. Cualquier persona que diera positivo a SARS-CoV-2 por lo menos 42 días antes fue considerada como alguien con infección previa.

Los autores explican que la incidencia acumulada de la infección por SARS-CoV-2 durante los siguientes 5 meses, entre personas que ya habían estado infectados y recibieron la , fue comparada con aquellos previamente infectados que no recibieron la inyección, los que no recibieron la vacunación covid y no tuvieron infección previa, los que sí fueron vacunados y aquellos que no tuvieron la infección y no fueron vacunados.

"Entre los 52 mil 238 participantes, 1359 (53%) de 2579 sujetos previamente infectados permanecieron sin vacunar, en comparación con 22 mil 777 (41%) de 49659 que no habían tenido una infección previa. La incidencia de infección se mantuvo casi nula entre los no vacunados infectados previamente", mencionaron los especialistas.

¿Qué quiere decir esto? Que es probable que la infección otorgue una inmunidad similar a la ofrecida por las vacunas y que la vacunación covid no tenga el mismo efecto en los que ya estuvieron enfermos.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define la respuesta inmune como la forma en la que el cuerpo reconoce y se defiende contra virus, bacterias y sustancias que le parecen distintas y potencialmente dañinas.

Esta organización detalla que hay tres tipos de inmunidad: innata, pasiva y adquirida. La primera (innata), es aquella con la que nacemos y nos protege de enfermedades; la pasiva se da por anticuerpos generados en un cuerpo diferente al nuestro y también pueden deberse a la inyección, pero generalmente no tiene una duración muy larga; la tercera (adquirida), es la que se da como resultado de la exposición a ciertos antígenos y el sistema inmune del individuo genera una defensa contra ese antígeno en particular.

Las personas que ya estuvieron infectadas podrían entrar en la inmunidad adquirida, pues su organismo ya estuvo expuesto al coronavirus. Esto podría hacer que la vacunación covid no sea necesaria para ellas, aunque faltan más estudios al respecto.

"Es poco probable que las personas que han tenido la infección se beneficien de la vacunación covid. Por ello, las vacunas se pueden priorizar de manera segura para los que no han tenido una infección previa", concluyeron los expertos.