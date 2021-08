Personas no vacunadas, serían "fábricas de variantes", ¿por qué?

La pandemia de covid -19 , enfermedad causada por el nuevo coronavirus aún no termina y tampoco es momento de relajar las medidas preventivas o evadir las vacunas, pues según expertos, las personas no vacunadas podrían ser " fábricas de variantes " Te explicamos por qué.

No solamente se trata del temor a las vacunas porque se crearon rápidamente o por los posibles efectos secundarios, pese a que el tema de seguridad y eficacia ha sido tema central para la Organización Mundial de la salud (OMS) y otras instituciones de salud; también son varios países del mundo que tienen un difícil acceso a las vacunas y las negociaciones por obtener más dosis ya son cotidianas. Otro factor a considerar es que algunos países no logran acelerar sus campañas de vacunación.

Te recomendamos: ¿Por qué los resfriados comunes aumentan en el regreso a clases?

Personas no vacunadas serían posibles fábricas de variantes, ¿por qué?

En ese sentido, uno de los gobiernos que ha experimentado la poca respuesta de su población hacia las vacunas es Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden, encabeza una campaña de vacunación en la que muchos estadounidenses han decidido no participar y no es el único caso de este tipo pues como refiere información publicada por LA NACIÓN, los intentos para incentivar la aplicación de las vacunas se hace evidente en otros países:

"De hecho, en diferentes estados los gobernadores debieron organizar incentivos, como sorteos de dinero, para convencerlos de que se inoculen. Algo parecido sucedió en Rusia y también en Alemania, donde las autoridades quieren multar a los ciudadanos que saquen turno y luego no se presenten".

Así, distintos especialistas en enfermedades infecciosas han indicado que el problema de no vacunarse no solamente se trata de una decisión individual con consecuencias individuales pues no solamente estarían aumentando el riesgo de contagios hacia los demás, también existiría la posibilidad de que las personas no vacunadas se conviertan en una "fábrica de variantes".

"Las personas no vacunadas son posibles fábricas de variantes", dijo el doctor William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, EE.UU. "Cuántas más personas no vacunadas haya, más oportunidades tendrá el virus de multiplicarse. Cuando lo hace, muta y podría desencadenar una mutación variante aún más grave en el futuro", destacó en diálogo con la CNN.

Lo anterior también se explica de otra manera:

"Si bien es cierto que la mayoría de los cambios que transita un virus no significan nada también es cierto que a veces un virus puede desarrollar una mutación aleatoria que genera que tenga mejor transmisibilidad o una replicación más eficiente o la capacidad de infectar una gran diversidad de huéspedes. Si una versión mutante tiene éxito, se convierte en una variante y comienza a replicarse; y las personas que brindan esa chance son las que no están vacunadas".

Al respecto, Andrew Pekosz, microbiólogo e inmunólogo de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins explica que a medida que surgen mutaciones en los virus, las que persisten son las que facilitan la propagación del virus en la población:

"Cada vez que los virus cambian, consiguen una plataforma diferente para agregar más mutaciones. Ahora tenemos virus que se propagan de manera más eficiente".

También, Andrew Pekosz añadió:

"Cada vez que vemos el virus circulando en la población, particularmente en una población que tiene focos de personas inmunes, personas vacunadas y focos de personas no vacunadas, tenemos una situación en la que el virus puede explorar".

¿Temor a la vacunación?

Información publicada por la OMS señala que el primer programa de vacunación colectiva se puso en marcha a principios de diciembre de 2020 y hasta el momento se han administrado al menos 13 vacunas distintas:

"Una vez que se demuestra que una vacuna es eficaz e inocua, debe recibir la autorización de los organismos nacionales de reglamentación, fabricarse de acuerdo con las normas más exigentes y distribuirse".

Por otro lado, la OMS también ha aclarado que aún queda mucho qué investigar respecto a la inmunidad proporcionada por las distintas alternativas de vacunas contra covid:

"Debido a que las vacunas contra la covid-19 se han desarrollado hace tan solo unos meses, aún se desconoce la duración de la inmunidad que confieren y hay que seguir investigando para responder a esta pregunta. Sin embargo, hay datos alentadores que indican que la mayoría de las personas que se recuperan de la enfermedad adquieren una inmunidad que protege contra una nueva infección, al menos durante un cierto tiempo, si bien aún se está determinando en qué grado y con qué duración".

Efectos y protección de las vacunas contra covid

Otra aclaración es que el efecto de las vacunas contra la covid-19 en la pandemia dependerá de varios factores:

"Algunos de esos factores son: la eficacia de las vacunas; la rapidez con que se autoricen, fabriquen y distribuyan las vacunas;el posible desarrollo de otras variantes y la manera en que se vacune a las personas".

Finalmente, del tema de protección que otorgan las vacunas de covid, la OMS señala:

"Las vacunas contra la covid-19 protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el virus SARS-Cov-2 que la causa, es decir, reducen el riesgo de que de este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud. La inmunidad, que ayuda a las personas vacunadas a luchar contra este virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien a otras personas y, por tanto, también protege a estas. Este fenómeno reviste especial importancia porque permite proteger a los grupos que corren más riesgo de presentar síntomas graves de la covid-19, como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan determinadas enfermedades".

También te sugerimos: ¿El alcohol afecta la eficacia de la vacuna contra covid?

Con información de: LA NACIÓN, CNN y Organización Mundial de la Salud