¿Personas con síndrome de Down son más propensas a covid-19?

Quienes padecen esta alteración cromosómica tienden a presentar enfermedades crónicas y defectos congénitos

MELISSA SIERRA

16/04/2020

16/04/2020 11:56 hrs.

El día de ayer se registró en México la primera muerte de una menor de edad por covid-19. Se trató del deceso de una niña de dos años que padecía síndrome de Down, quien hasta ahora es la única víctima mortal de coronavirus menor de 25 años en nuestro país.

La noticia fue anunciada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien informó que la menor además padecía de una cardiopatía congénita que aumentó el riesgo de complicaciones por coronavirus, aunado a que los pacientes de síndrome de Down suelen tener un sistema inmune debilitado.

"Síndrome de Down es una alteración cromosómica que se presenta con cierta frecuencia en el país y que causa algunos trastornos, incluída la inmunosupresión, que disminuye la eficiencia del sistema inmune..."

De acuerdo con López-Gatell, las personas que padecen este defecto cromosómico tienen mayor probabilidad a infecciones, como el covid-19, por lo que hay que prestar principal atención en este posible grupo vulnerable.

Panorama en México 15 de abril 2020: 5,847 casos confirmados, 11,717 sospechosos, 25,138 negativos y 449 defunciones. Se ha estudiado a 42,702 personas. De casos confirmados, 3,761 (64.32%) han sido leves y 2,086 (35.68%) han requerido hospitalización por #COVID19. pic.twitter.com/94GTJfHzRg — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 16, 2020

¿El síndrome de Down aumenta el riesgo de covid-19?

Hasta ahora no existe ningún estudio estadístico que indique si las personas con síndrome de Down son un grupo de riesgo a coronavirus por tal alteración genética, pero se sabe que este grupo tiende a tener un sistema inmune comprometido, lo que los vuelve más propensos a infecciones y sus complicaciones.

La Fundación Global para el Síndrome de Down apunta que no se ha comprobado una relación entre este síndrome y un mayor riesgo de covid-19, sin embargo, las personas con síndrome de Down suelen padecer distintas enfermedades crónicas, por lo que se les encasillaría en grupos vulnerables ya establecidos.

Estos grupos vulnerables incluirían a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como enfermedad renal, diabetes, enfermedades respiratorias o con un sistema inmune debilitado, además de cardiopatías las cuales, según estudios, se presentan en alrededor del 50% de los nacidos con síndrome de Down y pueden identificarse por la presencia de un corazón dilatado.

"Los individuos con síndrome de Down están altamente predispuestos a muchas de las morbilidades antes descritas, estos individuos deben ser considerados también de alto riesgo o más vulnerables al covid-19."

Entre otros de los factores de riesgo que puede padecer una persona con síndrome de Down es la apnea del sueño, común en este grupo, pues este trastorno del sueño está asociada a un aumento de las infecciones respiratorias.

En cuanto a la baja función inmunitaria de los individuos con síndrome de Down, ésta se ve relacionada con las distintas enfermedades presentes en este grupo de personas, como la artritis reumatoide, lupus, psoriasis, cáncer o diabetes, las cuales los exponen a tratamientos que afectan la función del sistema inmune.

"Todas estas morbilidades, asociadas tanto en niños como en adultos con síndrome de Down, pueden contribuir a identificarlos como vulnerables o de alto riesgo."

¿Cómo ayudar a las personas con síndrome de Down durante la cuarentena?

La Fundación Global para el Síndrome de Down advierte que las personas que sufren de este síndrome pueden ser más sensibles a los cambios bruscos en su rutina y entorno, como el que se vive actualmente derivado del aislamiento por pandemia de covid-19.

Ante ello apunta distintas recomendaciones para ayudar a individuos con síndrome de Down a sobrellevar el confinamiento, éstas son:

-Mantener la rutina de vestirse y prepararse para el nuevo día.

-Mantener los horarios regulares de sueño.

-Comer una dieta sana y equilibrada.

-Beber mucho líquido.

-Dar algunos paseos fuera de casa si están permitidos, siguiendo las recomendaciones de sana distancia.

-Disponer de una lista de las actividades que están permitidas dentro y fuera de casa.

Es importante recalcar que las personas con síndrome de Down pueden no seguir las medidas de prevención sanitarias de una forma tan estricta, por lo que hay que prestar principal atención en ellas para reducir el riesgo de contagio por covid-19.