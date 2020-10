Personas con fracturas y covid tendrían mayor probabilidad de fallecer

El trabajo publicado en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism detalla que las fracturas vertebrales influirían en la función cardiorrespitratoria

ADRIÁN AGUIRRE 24/10/2020

24/10/2020 15:30 hrs.

De acuerdo con un estudio en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, las fracturas y el coronavirus estarían relacionadas, pues las personas que padecen de la columna y contraen la covid-19 verían duplicadas sus probabilidades de morir.

La investigación fue publicada el pasado 21 de octubre y aquí te contamos lo que descubrieron los especialistas.

Fracturas y el coronavirus: doble problema

Esta relación entre fracturas y el coronavirus ya se había estudiado hace unos meses. El 6 de mayo de 2020, investigadores chinos descubrieron que las características clínicas y el pronóstico temprano de coronavirus en personas que tenían fracturas eran más graves que los que se reportaron para pacientes sin fractura.

"Podría estar relacionado con la duración entre el desarrollo de los síntomas y la presentación. El tratamiento quirúrgico de estas personas debe llevarse a cabo con cuidado o se debe escoger el procedimiento no quirúrgico para pacientes que tengan fracturas en áreas afectadas por la covid-19", mencionaron los autores en The Journal of Bone & Joint Surgery.

El trabajo publicado en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, por su parte, detalla que las fracturas vertebrales pueden influir en la función cardiorrespitratoria de las personas infectadas por la covid-19 y aumentar sus probabilidades de morir.

"Los pacientes con fracturas vertebrales (FV) requirieron ventilación mecánica no invasiva con mayor frecuencia en comparación con aquellos sin dicha lesión vertebral", explicaron los investigadores, quienes aclararon que la gravedad de la fractura también influye:

"En particular, la mortalidad fue mayor en los pacientes con FV grave en comparación con aquellos con FV moderada y leve", mencionaron en su estudio sobre fracturas y el coronavirus.

Fracturas y el coronavirus: el desconfinamiento también influye

Hacer ejercicio mientras se está en casa es una manera de prevenir que nuestros huesos y músculos se atrofien, por lo que el médico rural y secretario general de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Rafael Mico, recomienda movernos de vez en cuando, pues si no hacemos nada, vamos a ver los resultados cuando nos toque salir a la calle.

"La debilidad, atrofia muscular y la rigidez articular tras meses de moverse poco o nada estarían, entre otras causas, detrás del aumento de fracturas durante el desconfinamiento", advierte el doctor Mico.

Fracturas y el coronavirus: ¿Cuáles son las áreas más afectadas?

El especialista detalla para EFE que muñecas, caderas y húmeros (hueso que se extiende del hombro hasta el codo) son las fracturas más frecuentes.

(Con información de EFE)