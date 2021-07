Personas completamente vacunadas no necesitarían refuerzo: Fauci

En respuesta, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos ha señalado que hasta ahora los datos disponibles indican que una dosis de vacuna de refuerzo para personas completamente vacunadas contra covid-19 es innecesaria.

Personas completamente vacunadas no necesitarían dosis de refuerzo: Fauci

El domingo 11 de julio de 2021, Fauci dijo que "es totalmente concebible, tal vez probable" que los estadounidenses necesiten una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 en los próximos meses, pero destacó que aún es muy pronto para que el gobierno recomiende otra dosis.

Además dijo que los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la U.S. Food and Drug Administration (FDA) hicieron lo correcto al no apoyar la afirmación de la farmacéutica Pfizer, la cual busca que se aplique un refuerzo a sus dosis de dos aplicaciones dentro de los siguientes 12 meses. Recientemente la farmacéutica Pfizer dijo que planeaba solicitar al gobierno autorización para administrar una tercera dosis, pero el mismo día los CDC y la FDA dijeron que no consideraban necesario un refuerzo en este momento.

Fauci dijo que estudios clínicos y datos de laboratorio aún no demostraron plenamente la necesidad de una dosis de refuerzo de las actuales vacunas contra covid-19 autorizadas en Estados Unidos, las de Pfizer y Moderna, que son de dos inyecciones, o de Johnson & Johnson, que es de una sola aplicación:

"Ahora mismo, con los datos y la información que tenemos, no necesitamos administrarle a la gente una tercera dosis. Eso no significa que nos detendremos allí... Actualmente se están llevando a cabo estudios para revisar la viabilidad de si debemos administrar una dosis de refuerzo y cuándo debemos hacerlo".

El funcionario también dijo que es bastante posible que en los próximos meses "a medida que evolucionen los datos", el gobierno pueda promover a un refuerzo basado en factores como la edad y las condiciones médicas subyacentes:

"Ciertamente es totalmente concebible, tal vez probable en algún momento, que necesitemos un refuerzo".

Actualmente, el 48% de la población estadounidense está completamente vacunada. Algunas partes del país tienen menores tasas de vacunación, y en esos sitios es donde la variante delta del coronavirus está al alza.

Por otro lado, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo que eso está llevando a dos verdades: franjas altamente inmunizadas de Estados Unidos están volviendo a la normalidad, mientras que las hospitalizaciones están aumentando en otros lugares.

Vacuna Pfizer-BioNTech

El 11 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris), autorizó el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2. Esta instancia del gobierno mexicano no dio a conocer los fundamentos científicos para dar la autorización. En Estados Unidos, la FDA, informó que autorizó la vacuna de Pfizer- BioNTech para personas mayores de 16 años después de revisar la información de 44 mil participantes en las pruebas clínicas.

Un análisis de 53 páginas de la FDA encontró que algunas personas que recibieron la vacuna tuvieron efectos incómodos pero tolerables como fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de las articulaciones, escalofrío y fiebre. Los revisores señalaron que el seguimiento que se hizo de 38 mil de los participantes ofreció suficiente evidencia de "un perfil de seguridad favorable, sin preocupaciones específicas en materia de seguridad que pudieran impedir la emisión de la autorización de emergencia".

Pfizer, empresa farmacéutica con sede en Nueva York, y BioNTech, laboratorio alemán, han producido una vacuna con un novedoso método que nunca antes se había aprobado para uso en vacunas. En vez de usar fragmentos de virus debilitados para provocar una reacción del sistema inmunológico, como ocurre en la mayor parte de las vacunas existentes, las inmunizaciones con ARN mensajero se basan en introducir la secuenciación genética del virus y provocar una respuesta inmune.

Es decir, el ARN mensajero le dice a las células qué proteína deben construir para combatir al virus. De acuerdo con expertos, debido a que se puede modificar el ARN, la vacuna puede ser editada en caso de que el virus sufra mutaciones. Es el mismo método que está utilizando la farmacéutica Moderna, pero México no ha establecido negociaciones con ese laboratorio.

De acuerdo con información de Pfizer y BioNTech, la protección contra el virus se alcanza 28 días después de la aplicación inicial. Este tipo de vacuna requerirá de dos dosis y la segunda se debe aplicar 21 días después de la primera. Esta vacuna debe ser almacenada a una temperatura de -70° C, lo cual representará todo un reto para su transporte y distribución.

Con información de: AFP, CDC y FDA