Persona da positivo por covid-19 ocho días después de recibir vacuna

Primero le dieron escalofríos y después tuvo fatiga y dolores musculares. El 26 de diciembre se hizo una prueba y dio positivo por coronavirus.

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 30/12/2020

30/12/2020 16:06 hrs.

El 18 de diciembre, el enfermero de emergencias Matthew W. de 45 años, posteó en su cuenta de Facebook que había recibido la vacuna de Pfizer y que tuvo mucha atención en el proceso. Sin embargo, nunca esperó que ocho días después tendría covid-19.

"¡Tengo mi vacuna covid! Los 15 minutos que transcurrieron luego de sentarme con un montón de personas mientras los trabajadores de salud nos preguntaban cómo nos sentíamos me hicieron pensar que estábamos en un fumadero de opio. Les informaré si empiezo a crecer un tercer brazo", escribió.

El especialista comentó para ABC 10News que nada más le había dolido el brazo durante 24 horas, pero que no presentó otros eventos adversos después de recibir la vacuna de Pfizer. Entonces... ¿Qué pasó?

Persona experimenta contagio de covid luego de recibir la vacuna de Pfizer

El 24 de diciembre, Matthew terminó de trabajar uno de sus turnos y se sintió mal. Primero le dieron escalofríos y después tuvo fatiga y dolores musculares. El 26 de diciembre se hizo una prueba y dio positivo por coronavirus.

"Los resultados no son inmediatos", señala el doctor y especialista en enfermedades infecciosas de los Family Health Centers de San Diego, Christian Ramers, quien advierte que eso es lo que se esperaría que suceda si una persona estuviera expuesta.

Con la influenza se puede llegar a presentar un contagio luego de recibir la vacuna:

En entrevista para SuMédico, el doctor Luis Martell explicó que cuando una persona se pone una vacuna contra la influenza, se espera que el individuo que la reciba esté protegido de un 40% a un 70% en promedio.

"Cuando me pongo una vacuna, le estoy dando a mi cuerpo la memoria o instrucciones para generar anticuerpos contra las cepas que vengan en esa vacuna. Si me vacuné, pero conviví con una persona que tiene una cepa diferente de influenza, mi cuerpo va a reconocer que se trata de influenza, pero va a ver que no se parece a las cepas que me inyectaron. La influenza tiene una mutación muy alta", explica Martell.

Al ser cuestionado sobre si una persona puede infectarse luego de recibir la vacuna, el doctor comentó que sí es posible.

"Con la vacuna le das un avance al cuerpo de lo que puede venir, entonces se reducen complicaciones. Lo que puede pasar es que la persona se infecte de una influenza que tal vez no venía en la vacuna o sea una cepa nueva", resaltó el experto.

El caso del contagio tras recibir la vacuna de Pfizer:

En el caso del enfermero de emergencias que se enfermó de covid-19 luego de recibir la vacuna de Pfizer, el doctor Ramers coincide en el sentido de que tal vez una vacuna no ofrezca una protección al 100%.

"Creemos que la primera dosis le da a la persona alrededor del 50% de protección y se necesita una segunda dosis para llegar al 95%. Es posible que Matthew se haya infectado antes de recibir la vacuna de Pfizer, ya que el periodo de incubación puede ser de dos semanas. Por los ensayos clínicos, sabemos que le tomará de 10 a 14 días comenzar a desarrollar la protección", explicó el médico.

(Con información de ABC10 News y dailymail)