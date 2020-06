Pentoxifilina retrasaría envejecimiento de riñones en diabetes

Un medicamento retrasaría el envejecimiento de los riñones en personas con diabetes. El primer síntoma de daño renal es la acumulación de líquidos.

22/06/2020

22/06/2020 11:55 hrs.

La pentoxifilina podría retrasar el envejecimiento de los riñones en pacientes con diabetes. Los hallazgos fueron presentados por investigadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y publicados en Diabetes Care. La diabetes mal controlada puede causar daño en los riñones y estos pueden perder su capacidad de filtrar los productos de desecho, lo cual resulta en una de las principales complicaciones de la diabetes: la nefropatía diabética como refiere la American Diabetes Association (ADA):

"Un alto nivel de glucosa en la sangre hace que los riñones filtren demasiada sangre. Todo este trabajo adicional afecta los filtros. Después de muchos años, empiezan a tener fugas y se pierde proteína útil en la orina. La presencia de una pequeña cantidad de proteína en la orina se denomina microalbuminuria".

Pentoxifilina retardaría el envejecimiento de los riñones en personas con diabetes

Los investigadores han encontrado que la pentoxifilina, un medicamento que se utiliza para el tratamiento de trastornos circulatorios, por ejemplo, la aterosclerosis, retrasaría el envejecimiento acelerado del riñón que se produce en las personas con diabetes y enfermedad renal crónica (ERC).

Lo anterior porque el medicamento tiene efecto antiiflamatorio y potenciador de la hormona Klotho como señalan los investigadores:

"Si los riñones no funcionan adecuadamente y no eliminan toxinas, estas se acumulan y aceleran el envejecimient, por lo que las posibilidades de morir por esta patología se duplican. Cuando los riñones todavía pueden eliminar toxinas, la pérdida temprana de la producción de Klotho también acelera el envejecimiento".

El riñón es la principal fuente de Klotho, una hormona que retrasa el envejecimiento

Navarro explica que la hormona Klotho es una hormona contra el envejecimiento producida por los riñones y que la pentoxifilina reduce la albuminuria y ralentiza la pérdida de la función renal:

"Se ha observado que la administración de pentoxifilina es capaz de producir un aumento de Klotho, la proteína antienvejecimiento producida por el riñón".

La investigación ya publicada en Diabetes Care fue dirigida por el doctor Juan Navarro González, director de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y coordinador del Grupo Español para el Estudio de la Nefropatía Diabética de la Sociedad Española de Nefrología, integrado en la Red de Investigación Renal (REDinREN), en el que participan otros especialistas en las áreas de nefrología y manejo de la presión arterial.

Se debe aclarar que no todas las personas con diabetes sufrirán nefropatía, hay diversos factores que determinarán que se desarrolle o no tal condición, entre ellos, factores genéticos, control de la glucosa en sangre y presión arterial. Los síntomas de nefropatía no son específicos, sin embargo, se ha encontrado que, en la mayoría de los casos, el primer síntoma de nefropatía es la acumulación de líquido y otros son:

- Falta de apetito

- Pérdida de sueño

- Malestar estomacal

- Debilidad

- Dificultades en la concentración.

¿Cómo prevenir el daño en los riñones?

Se puede prevenir con un control adecuado de la glucosa en sangre, pues de esta manera se reduce el riesgo de microalbuminuria. El control de la presión arterial también es importante, se sugiere además un consumo de sal bajo, evitar tabaco, bebidas alcohólicas e incorporar una rutina de ejercicio de forma regular. Recuerda consultar siempre con tu especialista y por ningún motivo automedicarte. La prescripción de este u otros medicamentos solamente puede hacerla un expecialista valorando cada caso de forma individual conforme el tiempo con la enfermedad, alimentación, medicamentos, actividad física, entre otros factores.

Finalmente, la investigación, titulada "Efectos de la pentoxifilina sobre la concentración de Klotho soluble y la expresión en células tubulares renales en la enfermedad renal diabética", permitiría diseñar nuevos tratamientos que retrasen el envejecimiento de pacientes con enfermedad renal y prevenir complicaciones de la diabetes.