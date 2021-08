Paty Navidad no creía en la covid y ahora podría estar infectada

La actriz en diversas ocasiones declaró que no creía en la enfermedad y no se había vacunado contra la covid-19.

La actriz Paty Navidad en diversas ocasiones señaló que no creía en la covid-19 argumentando que no existía la enfermedad y que todo era para controlar a la población, ahora se ha dado a conocer que está hospitalizada después de infectarse de coronavirus, aunque ella no ha declarado nada ni ha desmentido la noticia en sus redes sociales que dio de baja en días pasados.