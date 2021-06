Pastillas para covid: ¿el futuro en el combate de la pandemia?

Uno de los países que más ha invertido es Estados Unidos, cuyo gobierno gastó más de 18 mil millones en 2020 para el financiamiento de las vacunas covid. Su pago dio resultados; se crearon por lo menos cinco vacunas muy efectivas en un tiempo récord. Ahora van por más.

Pastillas para el covid: ¿una opción para el futuro?

De acuerdo con The New York Times, el gobierno de EUA pasó de invertir una gran cantidad de dinero en las vacunas a pagar más de 3 mil millones en un área de estudio que no ha recibido tanta atención: el desarrollo de pastillas para el covid en las primeras etapas de la infección, una solución que, en los próximos años, podría salvar muchas vidas.

En ese sentido, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EUA (HHS, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado el pasado 17 de junio en el que menciona que se busca "acelerar el descubrimiento, desarrollo y fabricación de medicamentos antivirales para desarrollar la próxima generación de tratamientos para el coronavirus".

Dicho departamento apunta que se está desarrollando un plan denominado "Programa Antiviral para Pandemias" que buscará responder a la necesidad urgente de antivirales para atender el coronavirus, estimulando la disponibilidad de fármacos para salvar vidas y prevenir infecciones severas.

Este programa también generará plataformas sostenibles para el hallazgo y desarrollo de antivirales para otros virus que tengan un potencial de ser pandemia, ayudando a que haya una mejor preparación para enfrentar amenazas en un futuro.

Uno de los que se muestran a favor de las pastillas para el covid es el director médico asesor de Joe Biden y director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Anthony Fauci.

"Los nuevos antivirales que previenen enfermedades graves por coronavirus y el fallecimiento, especialmente los medicamentos orales que se pueden ingerir desde casa al principio del padecimiento, podrían ser herramientas poderosas para combatir la pandemia y salvar vidas", mencionó Fauci.

El especialista señala que por medio de colaboraciones multidisciplinarias entre científicos líderes en la industria y en la academia, dicho gasto para crear el programa antiviral antes mencionado va a ayudar a la inspiración de la innovación médica y el aprovechamiento del éxito que se ha visto con las vacunas contra el coronavirus.

"Las pastillas para el covid de fácil administración serían una parte fundamental de nuestro arsenal terapéutico que podría complementar el gran éxito de los esfuerzos de vacunación", concluyó el doctor y director científico de la respuesta covid de la administración Biden, David Kessler.

(Con información de New York Times)