Dicha parálisis puede presentarse en personas de cualquier edad, pero es más común en los mayores de 65; La FDA informó 4 casos en la vacuna de Pfizer

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 31/12/2020

31/12/2020 15:45 hrs.

La parálisis de Bell podría ser un efecto secundario de la vacuna covid. De acuerdo con un documento publicado el pasado 10 de diciembre por la Food and Drug Administration (FDA), la base de datos de seguridad reveló un desequilibrio en los casos de parálisis de Bell, pues se presentaron cuatro en el grupo que recibió la vacuna de Pfizer y ninguno en el grupo administrado con el placebo.

¿Qué es la parálisis de Bell? ¿Puede ser un efecto secundario de la vacuna covid?

Puedes leer: Alerta FBI por estafas en vacuna contra covid-19 de Pfizer

Parálisis de Bell, un posible efecto secundario de la vacuna covid

Primero que nada, es importante que sepas qué es la parálisis de Bell: la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos informa que la parálisis de Bell es un trastorno del nervio que controla el movimiento de los músculos de la cara y que el daño a dicho nervio provoca debilidad o parálisis en los músculos faciales.

Si bien la parálisis de Bell se puede presentar en personas de cualquier edad, apunta esta institución, es más común en personas mayores de 65 años. Se cree que es causada por la inflamación del nervio que controla el movimiento de los músculos de la cara en el área donde atraviesa los huesos del cráneo.

El Hospital Johns Hopkins menciona que la parálisis de Bell inicia de manera repentina y empeora en 48 horas. Si bien no se considera una afección permanente, Johns Hopkins Medicine informa que en algunos casos no llega a desaparecer.

¿Cuáles son los síntomas de la parálisis de Bell?

El National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) detalla que los síntomas de la parálisis de Bell pueden variar de una persona a otra y que puede ser leve o una parálisis total.

"La señal más frecuente es la debilidad repentina de un lado de la cara, aunque también se puede presentar babeo, incapacidad para cerrar los ojos, lagrimeo excesivo en un ojo y la caída de la boca", advierte el NINDS

También te puede interesar: ¿Qué contiene la vacuna covid de Pfizer/BioNTech?

¿Cómo se trata la parálisis de Bell?

Johns Hopkins Medicine explica que en la actualidad no existe una cura conocida para la parálisis de Bell, pero que la recuperación de dicho padecimiento generalmente inicia en un lapso de dos semanas a seis meses desde que iniciaron los síntomas. En el caso de las personas con parálisis de Bell de nueva aparición, por su parte, sí existiría una manera de ayudarlos.

Para tratar a las personas con parálisis de Bell de nueva aparición, el NINDS señala que es muy probable que los esteroides orales tengan una buena eficacia, aunque en la mayoría de los casos, dicho tratamiento debe comenzarse dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas de la parálisis de Bell, en caso de que sea posible, para aumentar la probabilidad de tener una buena recuperación.

Aparición de parálisis de Bell en vacunación contra SARS-CoV-2: ¿Puede ser un efecto secundario de la vacuna covid?

La relación entre la parálisis de Bell no está todavía bien definida y la FDA señala que no se encuentra 100% segura de la relación causal, ya que el número de casos de parálisis de Bell que se presentaron con la vacuna de Pfizer fue pequeño y no más frecuente de lo que se esperaba en la población general.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que no han llegado a la conclusión de que los casos de parálisis de Bell fueron causados por la inyección con la vacuna de Pfizer, por lo que las personas que anteriormente tuvieron parálisis de Bell pueden recibir la vacuna contra el coronavirus covid-19.