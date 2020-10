Pacientes con miopía serían menos afectados por la covid-19: estudio

¡Esta es la razón!

ADRIÁN AGUIRRE 03/10/2020

03/10/2020 18:30 hrs.

¿Alguna vez te has preguntado si coronavirus y problemas de visión están relacionados? La respuesta es que sí se han informado casos. La American Academy of Ophthalmology (AAO) indica que se han informado casos de conjuntivitis y que otros signos menos específicos incluyen dolor ocular y fatiga.

Sin embargo, una investigación publicada en JAMA Ophthalmology encontró que las personas con miopía serían las menos afectadas por la covid-19. ¿A qué se debe esto?

Coronavirus y problemas de visión: Personas con miopía serían menos afectadas por la covid-19

El National Eye Institute (NEI) define la miopía como un tipo de error de refracción en el que los objetos que están cerca se ven claramente pero los que se encuentran lejos se perciben borrosos.

Dicho instituto explica que un error de refracción es cuando la forma del ojo evita que la luz se enfoque sobre la retina.

"La miopía ocurre en ojos que enfocan las imágenes delante de la retina en lugar de hacerlo sobre la retina. Esto puede resultar en una visión borrosa", explica el NEI

El estudio publicado en JAMA Ophthalmology sugiere que el uso de anteojos podría "romper" esta relación entre coronavirus y problemas de visión, pues las personas que utilizan anteojos con más frecuencia tendrían menores probabilidades de infectarse con la covid-19.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores realizaron un estudio de cohorte (tipo de estudio en el que se hace una comparación de la frecuencia con la que aparece un evento en dos grupos, uno de los cuales tiene un factor que no se encuentra en el otro) en el que inscribieron a todos los pacientes hospitalizados con coronavirus en el Hospital Suizhou Zengdu de China.

"A los pacientes se les preguntó específicamente sobre la razón por la que usaban lentes, el tiempo que los usaban durante las actividades diarias y si usaban lentes de contacto o si alguna vez se habían sometido a una cirugía refractiva", explican los autores, quienes consideraron como "usuarios a largo plazo" a las personas que utilizaban lentes durante más de 8 horas al día.

En total, fueron 276 pacientes inscritos con covid-19. De estos, 47 tenían hipertensión, 30 usaban lentes y 16 tenían miopía.

Coronavirus y problemas de visión: ¿Tiene que ver que las personas usen lentes?

Sí, y esto podría ser lo que "corte" esta relación entre coronavirus y problemas de visión. Los científicos informan que el uso de anteojos tiene mucho que ver, ya que impide que las personas se tallen los ojos, que son una parte del cuerpo que, en sus palabras, se encuentra desprotegida.

"Nuestro principal hallazgo fue que los pacientes con la covid-19 que usan anteojos durante un período prolongado (más de ocho horas) todos los días eran relativamente poco frecuentes, lo que podría ser una evidencia preliminar de que los usuarios diarios de anteojos son menos susceptibles al coronavirus", señalaron los investigadores.

"Estudios han demostrado que las personas normales se tocan los ojos involuntariamente unas 10 veces por hora", concluyen los especialistas, quienes plantean que el uso de lentes evita que las personas se toquen los ojos y esto impide que se pasen el virus que podrían traer en las manos.

Usar lentes no sustituye el cumplimiento de las medidas de prevención. Recuerda que la mejor manera de evitar el contagio y la propagación del coronavirus es el lavado constante de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia y el cubrirse con la parte interior del codo al estornudar o toser. Si no tienes que salir, no salgas. Cuidándote tú, proteges a los demás.