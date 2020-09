Pacientes con covid podrían tener mayor riesgo de lesión renal

La lesión renal aguda ocurre cuando los riñones de la persona dejan de funcionar de repente, durante un periodo muy corto de tiempo

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of the American Society of Nephrology, casi la mitad de los pacientes hospitalizados por covid-19 desarrollan lesión renal aguda (LRA) y el 20% requiere diálisis. ¿Cómo se da esta relación entre coronavirus y lesión renal?

Coronavirus y lesión renal: pacientes con covid-19 podrían tener mayor riesgo de lesión renal

El American Kidney Fund define la lesión renal aguda como el padecimiento que ocurre cuando los riñones de la persona dejan de funcionar de repente, durante un periodo de tiempo muy corto, generalmente de dos días o menos.

"Es muy grave y requiere tratamiento inmediato. A diferencia de la falla renal que empeora lentamente, la lesión renal aguda es a menudo reversible si se diagnostica y se trata rápidamente", detalla esta organización.

¿Cuáles son los síntomas de la lesión renal aguda?

Mayo Clinic menciona que entre los síntomas de la lesión renal aguda se encuentran los siguientes:

+ Dolor u opresión en el pecho

+ Náuseas

+ Debilidad

+ Fatiga

+ Desorientación

+ Falta de aire

+ Disminución del volumen de orina excretado (diuresis), aunque a veces se mantiene estable

+ Ritmo cardíaco irregular

+ Retención de líquido, que causa hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies

+ Convulsiones o coma en casos severos

Los autores del estudio publicado en el Journal of the American Society of Nephrology realizaron un estudio observacional de adultos hospitalizados por covid-19 y midieron los niveles de un mediador inmunitario de la lesión renal conocido como suPAR en muestras de plasma de 352 pacientes adultos que se recolectaron dentro de las 48 horas posteriores a su ingreso.

Descubrieron que los niveles de suPAR estaban fuertemente asociados con una lesión renal aguda incidente.

"De los 352 pacientes, 91 desarrollaron LRA durante su hospitalización. De estos, 25 requirieron diálisis. Los niveles de suPAR al ingreso en pacientes hospitalizados por covid-19 son predictivos de IRA intrahospitalaria y la necesidad de diálisis", concluyeron los especialistas