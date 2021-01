OPS da recomendaciones para combatir el estrés por aislamiento social

Es habitual sentir impotencia, aburrimiento, soledad o depresión, pero eso no significa que no puedas hacer nada al respecto para combatir el estrés.

13/01/2021

13/01/2021 18:40 hrs.

El confinamiento y el aislamiento social son medidas que sirven para prevenir el contagio y la propagación de la covid-19, pero para muchas personas no ha sido fácil estar lejos de sus seres queridos y han sentido estrés o ansiedad.

Cuidar el bienestar emocional es tan importante como preservar la salud física, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una serie de recomendaciones para cuidar nuestras emociones durante la pandemia.

¿Has sentido estrés durante la emergencia sanitaria? Esto es lo que recomienda la OPS.

Las recomendaciones de la OPS para combatir el estrés durante la pandemia

El estar en aislamiento o en cuarentena puede afectar el estado de ánimo de las personas. La OPS menciona que es habitual sentir impotencia, aburrimiento, soledad o depresión, pero que eso no significa que no se pueda hacer nada al respecto para evitar el estrés y cuidar el bienestar emocional.

¿Qué puedo hacer para evitar el estrés? La OPS recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:

+ Mantén un estilo de vida saludable: cuida la dieta, toma suficiente agua, mantén patrones de sueño regulares y realiza ejercicio físico, incluso en espacios pequeños. Hay muchas actividades que puedes hacer en espacios pequeños o sin equipo.

+ Mantén la comunicación con tus seres queridos: El no poder reunirse con seres queridos puede causar estrés, pero el no estar físicamente con ellos no significa que no los puedas frecuentar. Puedes llamarlos, mandarles correos o hacer una videollamada para verlos y platicar.

+ Ejercicios de respiración: Puedes practicar ejercicios de respiración, mindfulness o meditación para encontrar la calma. Leer libros y revistas te ayudará a evitar el estrés, a distraerte y a pasar el tiempo.

+ Infórmate con fuentes confiables: El informarte con información verificada y de especialistas te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables. Evita ponerle atención a los rumores basados en información no comprobada. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud y de las autoridades de salud locales. ¿No sabes cuáles son confiables? La página de la Secretaría de Salud, el portal de la OPS y el sitio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son tres fuentes verificadas que puedes consultar.

+ Limita el tiempo que pasas viendo noticias: No es ningún secreto que lo que vemos en los medios de comunicación influye en nuestro estado de ánimo. Evitando las noticias perturbadoras podrás reducir tu preocupación y nivel de estrés.

