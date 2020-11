OMS resalta nuevamente la importancia de pruebas de covid

Seguirán siendo de gran utilidad aún cuando se consiga la tan anhelada vacuna contra el coronavirus.

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 27/11/2020

27/11/2020 12:42 hrs.

"La covid-19 es una pandemia desigual. Casi la mitad de todos los casos y muertes ocurren solo en cuatro países, y casi el 70% de los casos y fallecimientos se encuentran en las diez naciones principales. Sin embargo, hay muchas naciones en todo el planeta que han demostrado que la infección puede ser controlada con herramientas existentes", mencionó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien explicó que una de las cosas que todos los países que han logrado controlar la pandemia tienen en común es el énfasis en las pruebas. Ahí radicaría la importancia de las pruebas covid.

El doctor Tedros detalló durante la videoconferencia de prensa sobre el coronavirus correspondiente al 27 de noviembre que no se trata de un tema nuevo, pero sí de uno que no se debe descuidar ni dar por sentado.

"Desde el comienzo de la pandemia, la OMS ha enfatizado la importancia de las pruebas covid y ha proporcionado las herramientas para que los países las realicen", mencionó el nacido en Asmara, Eritrea.

Puedes leer: Vacuna podría administrarse antes de que terminen las pruebas: FDA

La importancia de las pruebas covid

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que hay dos tipos de pruebas para detectar el coronavirus:

+ Prueba viral: indica si la persona actualmente tiene una infección

+ Prueba de anticuerpos: podría indicar si la persona ya tuvo covid-19

"Muchos fabricantes de todo el mundo han estado trabajando para desarrollar estas pruebas. A través del pilar de diagnóstico del Acelerador de herramientas de acceso a la covid-19, la OMS, FIND, el Fondo Mundial y otros socios están trabajando de la mano para evaluar más de 50 diagnósticos, incluidas las pruebas autoadministradas", indicó Tedros.

El director general de la OMS detalló que se ha trabajado con las naciones para incrementar la capacidad de las pruebas, pero se sigue necesitando avance en este tema.

"Seguimos requiriendo más y mejores pruebas que sean fáciles de usar, baratas, confiables y rápidas, para que los pacientes puedan ser atendidos y los contactos puedan ser rastreados", comentó el especialista.

La importancia de las pruebas covid es tal, que la OMS ha hecho lo posible porque todos los países tengan la capacidad para realizarlas.

"Al inicio de la pandemia, solo dos países africanos tenían capacidad de pruebas de laboratorio para el coronavirus. A finales de febrero, 32 países de África tenían capacidad de hacer la prueba y ahora todos los países pueden realizar pruebas de covid-19", informó el doctor Ghebreyesus.

El factor monetario, un dilema para conseguir las pruebas

A pesar de los avances, Adhanom Ghebreyesus lamentó que todavía no se tenga la financiación requerida.

"Todavía nos enfrentamos a una brecha de financiación de 500 millones de dólares para maximizar el uso de pruebas rápidas": Tedros Adhanom

También te puede interesar: OMS hace un llamado para evitar el sedentarismo en la pandemia

La importancia de las pruebas covid radica en que seguirán siendo de gran utilidad aún cuando se consiga la tan anhelada vacuna contra el coronavirus.

En un inicio, se priorizará la vacunación a los trabajadores de la salud, las personas de la tercera edad y otros factores de riesgo, pero esto, explica Ghebreyesus, dejará mucho espacio para que la covid-19 se mueva, por lo que las pruebas seguirán siendo necesitadas.

"Si no se sabe dónde está el virus, no se puede detener. Si no se conoce quién tiene el virus, no se puede aislar, cuidar o rastrear sus contactos. Las pruebas deben ser estratégicas, en apoyo de objetivos claros de salud pública", explicó el director general de la OMS, quien sobre la importancia de las pruebas covid, recalcó: