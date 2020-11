OMS desaconseja uso de remdesivir para pacientes graves con covid

La OMS también recomienda que en lugar de remdesivir sea utilizado el medicamento dexametasona (siempre por especialistas).

INGRID SILVA

INGRID SILVA 20/11/2020

20/11/2020 15:24 hrs.

Basada en la comparación con otros tratamientos para covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado el uso de remdesivir en pacientes hospitalizados por covid. La postura anterior se tomó luego de analizar datos de cuatro ensayos internacionales que incluían a alrededor de 7 mil pacientes hospitalizados por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

En ese sentido, el panel médico de la OMS reconoce que la evidencia presentada hasta el momento no indica que el remdesivir no sea beneficioso, sino que no existen las pruebas suficientes para asegurar una mejora sustancial en las perspectivas de los pacientes.

OMS desaconseja uso de remdesivir para pacientes hospitalizados con covid

Es en la guía elaborada por expertos internacionales y publicada en la revista The British Medical Journal dónde la OMS estableció que el medicamento:

"No tiene ningún efecto significativo sobre la mortalidad y otras complicaciones importantes para el paciente".

Además de lo anterior, la OMS agregó que el remdesivir tampoco disminuye la necesidad de requerir ventilación mecánica o el tiempo de mejoría clínica.

¿Qué es el remdesivir?

Conforme información publicada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, el remdesivir es un medicamento antiviral que inicialmente fue desarrollado para el tratamiento de la enfermedad causada por el virus del Ébola, pero que demostró cierta actividad in vitro frente al SARS-CoV-2:

"Durante la crisis sanitaria de la covid-19, el fármaco se ha utilizado a través de ensayos clínicos, lo que ha permitido que la Comisión Europea emitiera una autorización de comercialización condicional el pasado 9 de julio de 2020".

Autorización para uso de emergencia y eventos adversos

Sin embargo, la autorización anteriormente mencionada está delimitada únicamente para el tratamiento de covid-19 en adultos y adolescentes mayores de 12 años con neumonía que requieren oxígeno.

Algunas de las recomendaciones para el uso del tratamiento en covid incluyen el utilizarse únicamente en pacientes hospitalizados que requieren de oxígeno suplementario pero que no reciben ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), no utilizarlo en pacientes con covid leve o moderada y que el tratamiento con este medicamento no supere los cinco días.

Fue el 22 de octubre de 2020 cuando la U.S. Food and Drug Administration (FDA concedió la aprobación definitiva como primer tratamiento contra covid-19 al antiviral de Gilead Remdesivir y conforme datos publicados en la revista especializada JAMA, remdesivir fue generalmente bien tolerado en grupos de tratamiento de 5 a 10 días, aunque se reportaron algunos eventos adversos como:

- Náuseas (10 % frente a 9 % frente a 3 %)

- Diarrea (6 % frente a 5 % frente a 7 %)

- Hipopotasemia (5 % frente a 7% frente a 2 %)

- Dolor de cabeza (5 % frente a 5 % frente a 3 %).

- La mortalidad por todas las causas en el día 28 fue = 2 % en todos los grupos de tratamiento.

Dexametasona, una mejor opción: OMS

La OMS también recomienda que en lugar de remdesivir sea utilizado el medicamento dexametasona, aunque señala que los ensayos con remdesivir continúan:

"...el uso del conocido, barato y apliamente disponible corticoide dexametasona"

