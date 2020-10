Ocho meses después de su infección, mujer sigue con síntomas de covid

Los doctores no sabían qué estaba ocasionando un ataque tan fuerte y solo podían poner a la señora en un ventilador para que pudiera combatir la infección

28/10/2020

¿Cuánto duran los síntomas de covid? Joanne Rogers, de 51 años, quien fue la primera paciente que se sabe que contrajo el coronavirus en Gran Bretaña, sigue padeciendo síntomas de coronavirus ocho meses después de haber sido confirmada con la enfermedad.

De acuerdo con The Mirror, Rogers fue diagnosticada en los últimos días de enero, convirtiéndose de esta manera en el primer caso confirmado conocido de transmisión entre personas en el Reino Unido.

Dolor muscular continuo, fatiga extrema y ansiedad: ¿Cuánto duran los síntomas de covid?

A Joanne le dio una neumonía tan grave que estuvo 12 días en coma, reporta este medio. Los doctores no sabían qué estaba ocasionando un ataque tan fuerte y solo podían poner a la señora en un ventilador para que pudiera combatir la infección.

Hoy ya no está en coma, pero sigue sintiendo los síntomas de la infección por coronavirus: sufre ansiedad, dolor muscular continuo y fatiga extrema. Su caso, menciona el portal, se trata de “covid largo”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tiempo que transcurre entre la exposición a la covid-19 y el momento en el que comienzan los síntomas suele ser de entre cinco y seis días, pero puede variar entre uno y 14.

Covid largo: cuando los síntomas de covid duran más de lo que deberían

El journal BMJ define el “covid largo” o “covid prolongado” como aquel en el que la persona no se recupera varias semanas o meses después del inicio de los síntomas.

Sus síntomas, explica este journal, son: fatiga profunda, fiebre, dificultad para respirar, tos, hormigueo, dolor de cabeza, pesadez o presión en el pecho, diarrea, dolores musculares y corporales, erupciones cutáneas y palpitaciones.

“Una característica muy común es la naturaleza remitente y recurrente de la enfermedad: sientes que te has recuperado y luego te devuelve el golpe”, se puede leer en la revista científica

A pesar de tener las molestias por la enfermedad, The Mirror informa que el gobierno no puede apoyar a Joanne, pues el covid largo no se considera una discapacidad, entonces tiene que trabajar, aunque solo puede hacerlo por dos horas al día.

“Mamá no está mejorando porque tuvo que volver al trabajo. Es un círculo vicioso”, lamenta su hija Lauren

