Obesidad podría debilitar sistema inmune ante el covid-19: expertos

De acuerdo con el INSP, las personas con obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión tuvieron casi dos veces más posibilidades de desarrollar covid grave

11/11/2020 18:20 hrs.

Tener obesidad y coronavirus puede ser peligroso porque se conjuntan dos problemas graves de salud. Recordemos que la obesidad es un problema importante en el mundo que influye en la gravedad de otros padecimientos y la covid-19 sería uno de estos.

En palabras del académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Pahua Díaz, las personas obesas son más vulnerables al coronavirus ya que el estado de salud debilitará su sistema inmunológico.

Obesidad y coronavirus: un problema grave de salud

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las personas con obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión tuvieron casi dos veces más posibilidades de desarrollar coronavirus grave.

La American Association for the Advancement of Science informa que desde que inició la pandemia, muchos de los estudios publicados han informado que gran parte de los pacientes enfermos de gravedad por covid-19 han sido personas con obesidad.

Hay que recordar que la obesidad no solo implica tener un porcentaje de masa corporal más grande del rango saludable. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un índice de masa corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo para enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis y algunos cánceres.

El doctor Pahua indica que algunas de las causas de la obesidad pueden ser:

- Comer demasiado

- Genética

- Algunos medicamentos

- Estrés

- Dormir mal

- Falta de balance hormonal

Una combinación entre obesidad y coronavirus puede resultar fatal para quien la padece.

Obesidad y coronavirus: actividad física y alimentación saludable pueden hacer la diferencia

Durante una videoconferencia publicada en el Facebook de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Pahua advirtió que las personas que tienen obesidad y contraen la covud-19 tienen un 113% de posibilidades de ser ingresadas al hospital en comparación con las que tienen un peso saludable.

"También tiene un 74% más de probabilidades de ingresar a las Unidades de Cuidados Intensivos y 48% más probabilidades de fallecer", mencionó el especialista.

Hacer ejercicio, dormir las horas adecuadas y comer saludablemente pueden prevenir las consecuencias de la combinación entre obesidad y coronavirus.