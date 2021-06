Nuevo estudio pone en duda la eficacia de las vacunas chinas

Un nuevo estudio apunta que los países que han vacunado a su población con vacunas chinas están sufriendo repuntes de covid-19.

Algunos países sufren actualmente nuevos brotes de coronavirus a pesar de mantener unas altas tasas de inoculación de vacunas mayoritariamente fabricadas en China, lo que sugiere que estos preparados pueden no ser tan eficaces en la lucha contra la enfermedad y sus nuevas variantes, asegura The New York Times.