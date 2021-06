A diferencia de los inmunizantes de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que funcionan mediante el envío de instrucciones genéticas para hacer que las células humanas creen una proteína clave del virus, las dosis de Novavax inyecta versiones sintéticas de estas proteínas directamente en el cuerpo para provocar la respuesta inmune.

En el ensayo fueron incluidas 29, 960 personas y la vacuna demostró una eficacia general del 90.4%, que se compara con la eficacia de otras vacunas contra covid como las de Pfizer-BioNTech y Moderna. Su eficacia también es más alta que la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson y mostró eficacia del 100% en prevención de los casos moderados y graves de la enfermedad.

Te recomendamos: ¿Por qué los resfriados comunes aumentan en el regreso a clases?

Novavax ofrece una cuarta vacuna contra covid en EU

Pese a los hallazgos anteriores, el futuro de la vacuna resulta incierto según información publicada por The New York Times (NYT) pues esta alternativa podría necesitarse más en otros países aunque Novavax ha dicho que será hasta septiembre que pueda solicitar la autorización de uso de emergencia a la Food and Drug Administration (FDA).

Además de lo anterior, también es importante contar con un suministro abundante de sus otras vacunas autorizadas por lo que existe la posibilidad de que la FDA solicite a Novavax una licencia completa, un proceso que requeriría varios meses adicionales.

En ese sentido, Stanley Erck, director ejecutivo de la compañía reconoció en una entrevista que Novavax obtendría su primera autorización probablemente en otro país pues la compañía también está postulando en Gran Bretaña, Corea del Sur, India y la Unión Europea:

“Creo que la buena noticia es que los datos son tan convincentes que les da a todos un incentivo para prestar atención a nuestras presentaciones”.

Novavax y Sanofi son vacunas que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizan pedazos o fragmentos inofensivos de proteínas que imitan a la covid-19 para crear una respuesta inmunitaria de forma segura. Sin embargo, para cuando Novavax reciba la autorización de uso podría ser demasiado tarde para contribuir a las actuales campañas de vacunación como refiere también NYT:

“Muchos expertos en vacunas esperan que, con la inmunidad menguante y las variantes emergentes, el país necesitará inyecciones de refuerzo en algún momento y la tecnología basada en proteínas utilizada en la vacuna Novavax puede hacer un trabajo particularmente bueno para amplificar la protección, incluso si las personas han sido previamente vacunadas con una formulación diferente”.

Por lo anterior, la doctora Luciana Borio, estas vacunas podrían ser realmente adecuadas para los refuerzos.

¿Qué se sabe de Novavax?

El año pasado, el programa Operation Warp Speed de la administración Trump dio a Novavax un contrato de 1.6 millones de dólares para 100 millones de dosis futuras y en enero, Novavax anunció que su ensayo de 15 mil personas en Gran Bretaña encontró:

1. La vacuna tenía una eficacia del 96 por ciento contra el coronavirus original.

2. Contra Alpha, una variante del virus identificada por primera vez en Gran Bretaña, la eficacia se redujo levemente al 86 por ciento.

3. En Sudáfrica, donde la variante Beta era dominante, Novavax realizó una prueba más pequeña en 2,900 personas y encontró una eficacia de solo el 49%.

Pero el ensayo de Sudáfrica se complicó porque varios voluntarios tenían el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que se sabe que obstaculiza las vacunas. Además, el estudio fue tan pequeño que fue difícil estimar cuánta protección proporcionó la vacuna a los voluntarios VIH negativos.

También te sugerimos: ¿El alcohol afecta la eficacia de la vacuna contra covid?

Finalmente, con el apoyo de Operation Warp Speed, Novavax elaboró planes para una prueba aún más grande en una etapa tardía en los Estados Unidos y México. Pero las dificultades con la fabricación retrasaron su inicio hasta diciembre, refiere también NYT:

“Para entonces, Estados Unidos había autorizado las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna. En febrero, con el juicio de Novavax aún en curso, el gobierno autorizó a Johnson & Johnson’s”.

Con información de: The New York Times y OMS